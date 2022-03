Curtis McWilliams es elegido presidente de Kalera

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS («Kalera» o la «Empresa») (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), una de las principales empresas de agricultura vertical de hoja verde y líder en ciencia vegetal para la producción de cultivos de alta calidad en ambientes controlados, ha anunciado hoy que Curtis McWilliams se convertirá en presidente del consejo de administración una vez que se complete la fusión previamente anunciada con su filial luxemburguesa Kalera S.A. (la «fusión LuxCo»), que está previsto que se produzca en abril. McWilliams desempeña actualmente el cargo de director general interino de Kalera mientras Heidrick & Struggles sigue avanzando en su búsqueda de un director general permanente, la cual va por buen camino. McWilliams dejará su cargo de director general interino una vez que se haya nombrado al director general permanente.



«Curtis es el candidato ideal para ocupar la presidencia del consejo de administración de Kalera», ha indicado Kim Lopdrup, director de Kalera. «Curtis cuenta con una amplia experiencia en la dirección de los consejos de administración de varias empresas públicas estadounidenses y, dado que ha desempeñado el cargo de consejero delegado interino de Kalera, conoce en profundidad la historia de Kalera. Ha desarrollado una fuerte relación de confianza y apoyo entre los empleados, los socios de la empresa y los inversores».

«Estoy muy ilusionado con esta oportunidad», ha indicado McWilliams. «Aunque Kalera cuenta con una cartera de productos y tecnologías impresionante, su mayor activo reside en el conocimiento y la ejecución contrastada que el equipo directivo aporta a la empresa. Este equipo posee el compromiso inquebrantable de alcanzar el objetivo de cultivar las verduras de hoja verde más frescas, limpias y nutritivas para personas de todo el mundo».

McWilliams es un ejecutivo veterano con más de 25 años de experiencia en las finanzas y en el sector inmobiliario. Actualmente ostenta los cargos de presidente no ejecutivo de Ardmore Shipping Corporation (NYSE: ASC), director de Braemar Hotels and Resorts (NYSE: BHR) y director de Modiv, Inc. (NYSE: MDV). En noviembre fue elegido para formar parte del consejo de administración de Kalera tras firmarse la fusión LuxCo que se había anunciado con anterioridad. Ha decidido no presentarse a su reelección para el consejo de administración de Braemar Hotels and Resorts cuando expire su actual mandato.

McWilliams se retiró como presidente y director general de CNL Real Estate Advisors, Inc. en 2010. Anteriormente formó parte de numerosos consejos de administración y desempeñó varios cargos de dirección ejecutiva, entre ellos el de director general en el sector de la banca de inversión con Merrill Lynch & Co., donde posibilitó una serie de importantes operaciones. Cuenta con un máster en Administración de Empresas con especialización en finanzas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en ingeniería por la Universidad de Princeton.

McWilliams fue propuesto para formar parte del consejo de administración de Kalera el 28 de junio de 2021; fue elegido miembro del consejo de administración el 1 de noviembre de 2021 con efecto a partir de la finalización de la fusión de LuxCo; y fue nombrado director general interino el 9 de diciembre de 2021.

Lopdrup había sido propuesto previamente y elegido como el siguiente presidente de Kalera, pero informó al Consejo de Administración de la empresa de que algunos acontecimientos personales recientes le impedirían seguir dedicando a Kalera el tiempo y la atención que la empresa requiere y merece. Lopdrup comentó: «He disfrutado mucho de mi tiempo en la Junta Directiva de Kalera. La empresa cultiva las mejores verduras de hoja verde que he probado nunca. Se trata de verduras ultra frescas, muy limpias y sumamente sostenibles. Los empleados también son increíbles. Me entristece no poder participar activamente en la siguiente fase de desarrollo de la empresa, pero seguiré animando al equipo en sus emocionantes planes y seré siempre un cliente fiel».

Acerca de Kalera: Kalera es una empresa de agricultura vertical con sede en Orlando, Florida. Kalera emplea la tecnología para garantizar que más personas de todo el mundo tengan acceso y puedan disponer de los productos más frescos, nutritivos y limpios. Ha dedicado varios años a optimizar las fórmulas de los nutrientes vegetales y a desarrollar un sistema avanzado de automatización y adquisición de datos con funciones de IoT (Internet de las cosas), computación en la nube, análisis de «big data» e inteligencia artificial. En la actualidad, Kalera cuenta con explotaciones agrícolas tanto en Estados Unidos (en Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas y Denver, Colorado) como en Kuwait. Actualmente cuenta con otras explotaciones agrícolas en fase de desarrollo. Para obtener más información, visite www.kalera.com .

Contacto para medios de comunicación:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092