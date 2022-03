Curtis McWilliams eletto Presidente di Kalera

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS ("Kalera" o la "Società") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), una delle principali aziende di coltivazione verticale a foglia verde e leader nella botanica per la realizzazione di prodotti di alta qualità in ambienti controllati, oggi ha annunciato che Curtis McWilliams diventerà Presidente del Consiglio di Amministrazione al completamento della fusione precedentemente annunciata con la sua controllata lussemburghese Kalera S.A. (la "fusione LuxCo"), prevista per aprile. Attualmente McWilliams ricopre il ruolo di CEO ad interim di Kalera mentre Heidrick & Struggles continua la sua ricerca di un CEO permanente. La ricerca sta procedendo in modo positivo. McWilliams abbandonerà il suo ruolo di CEO ad interim una volta che sarà stato nominato il CEO permanente.



"Curtis è il candidato ideale per il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kalera", ha dichiarato Kim Lopdrup, un amministratore di Kalera. "Curtis ha una vasta esperienza alla guida dei consigli di diverse società quotate negli Stati Uniti e, grazie al suo ruolo di amministratore delegato ad interim di Kalera, ne conosce molto bene la storia. È riuscito a sviluppare una solida fiducia e partecipazione tra i dipendenti, i partner aziendali e gli investitori".

"Sono molto entusiasta di questa opportunità", ha dichiarato McWilliams. "Benché Kalera offra un portafoglio di prodotti e tecnologie di eccellenza, la sua più importante risorsa è la conoscenza e la collaudata efficienza che il team di gestione apporta al nostro business. È incrollabile il loro impegno per realizzare la nostra visione di coltivare le verdure a foglia più fresche, pulite e nutrienti per le persone in tutto il mondo".

McWilliams è un dirigente navigato con oltre 25 anni di esperienza nella finanza e nel settore immobiliare. Attualmente è Presidente non esecutivo di Ardmore Shipping Corporation (NYSE: ASC), Amministratore di Braemar Hotels and Resorts (NYSE: BHR) e Amministratore di Modiv, Inc. (NYSE: MDV). A novembre è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Kalera alla conclusione della fusione di LuxCo, precedentemente annunciata. Ha scelto di non candidarsi per la rielezione nel consiglio di Braemar Hotels and Resorts alla scadenza del suo attuale mandato.

McWilliams si è dimesso come Presidente e CEO di CNL Real Estate Advisors, Inc. nel 2010. In precedenza è stato membro di numerosi altri consigli di amministrazione e ha ricoperto vari ruoli di leadership esecutiva, tra cui quello di Direttore Generale nel settore delle banche d'investimento presso Merrill Lynch & Co, dove ha contribuito a una serie di importanti operazioni. Ha conseguito un MBA con una specializzazione in Finanza presso l'Università di Chicago e una laurea in Ingegneria presso l'Università di Princeton.

McWilliams è stato candidato a far parte del consiglio di amministrazione di Kalera il 28 giugno 2021; eletto nel consiglio il 1° novembre 2021 con effetto dalla conclusione della fusione LuxCo e nominato CEO ad interim il 9 dicembre 2021.

Lopdrup era stato precedentemente proposto ed eletto come successivo Presidente di Kalera, ma ha informato il Consiglio di Amministrazione di Kalera che alcune recenti vicende personali gli avrebbero impedito di continuare a dedicare a Kalera il tempo e l'attenzione di cui l'azienda ha bisogno e che merita. Lopdrup ha dichiarato: "Ho apprezzato molto il periodo trascorso nel Consiglio di Amministrazione di Kalera. La società coltiva le migliori verdure a foglia che io abbia mai assaggiato. Sono freschissime, pulitissime e ultra-sostenibili. Anche i dipendenti sono fantastici. Mi dispiace non poter partecipare attivamente alla prossima fase del percorso della società, ma continuerò a sostenere il team mentre realizza i suoi straordinari piani e sarò sempre un cliente fedele".

Informazioni su Kalera: Kalera è una società che realizza coltivazioni verticali e ha sede a Orlando, in Florida. Utilizza la tecnologia per garantire che più persone nel mondo abbiano accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. Ha trascorso diversi anni ottimizzando le formule dei nutrienti per le piante e sviluppando un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet of Things, cloud, analisi dei big data e funzionalità di intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado) e in Kuwait. Sono in fase di sviluppo altre aziende agricole. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kalera.com .

