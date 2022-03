Curtis McWilliams verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van Kalera

German Italian Spanish Dutch French Russian

ORLANDO, Florida, Verenigde Staten, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (‘Kalera’ of de ‘Onderneming’) (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), een van de meest vooraanstaande groene verticale landbouwbedrijven en marktleider in plantenwetenschap voor hoogwaardige producties in gecontroleerde omgevingen, kondigde vandaag aan dat Curtis McWilliams is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur na de eerder aangekondigde fusie met de Luxemburgse dochteronderneming Kalera S.A. (de ‘LuxCo-fusie’), die naar verwachting in april wordt voltooid. McWilliams is momenteel werkzaam als Interim CEO van Kalera. Heidrick & Struggles zet zijn zoektocht naar een permanente CEO - die voorspoedig verloopt - voort. McWilliams zal zijn rol als Interim CEO neerleggen zodra de permanente CEO aangesteld is.



‘Curtis is de ideale kandidaat om voorzitter te worden van de raad van bestuur van Kalera’ aldus Kim Lopdrup, een van de directeuren van Kalera. ‘Curtis heeft uitgebreide ervaring in het leiden van de raden van bestuur van verschillende Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven en, gezien zijn werkzaamheden als interim-CEO van Kalera, heeft hij gedegen kennis van Kalera. Hij heeft sterk vertrouwen ontwikkeld en volgers gekregen onder werknemers, zakenpartners en investeerders.’

‘Ik ben erg enthousiast over deze kans’, zegt McWilliams. ‘Kalera biedt een ongelofelijk portfolio wat betreft producten en technologie. Onze grootste troef ligt in de kennis en bewezen uitvoering van het managementteam. Het team zet zich onvermoeibaar in voor de verwezenlijking van onze visie om verse, schone en voedzame bladgroenten te telen voor mensen over de hele wereld.’

McWilliams is een ervaren executive met meer dan 25 jaar ervaring in financiën en onroerend goed. Op dit moment is hij niet-uitvoerend voorzitter van Ardmore Shipping Corporation (NYSE: ASC), Directeur van Braemar Hotels and Resorts (NYSE: BHR) en Directeur van Modiv, Inc. (NYSE: MDV). In november werd hij verkozen om toe te treden tot de raad van bestuur van Kalera na afronding van de LuxCo-fusie die eerder was aangekondigd. Hij heeft ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te stellen voor de raad van bestuur van Braemar Hotels and Resorts wanneer zijn huidige ambtstermijn afloopt.

McWilliams ging in 2010 met pensioen als President en CEO van CNL Real Estate Advisors, Inc. Voordien was hij lid van tal van andere raden van bestuur en bekleedde diverse leidinggevende functies, waaronder die van Managing Director in de investeringsbanksector bij Merrill Lynch & Co., waar hij een aantal grote transacties faciliteerde. Hij behaalde een MBA in Finance aan de University of Chicago en een Bachelor of Science in Engineering aan Princeton University.

McWilliams werd 28 juni 2021 gevraagd toe te treden tot de raad van bestuur van Kalera; op 1 november 2021 werd hij verkozen tot de raad van bestuur na afronding van de fusie met LuxCo en op 9 december 2021 werd hij benoemd tot Interim CEO.

Eerder werd Lopdrup voorgesteld en gekozen als Kalera’s volgende voorzitter. Hij heeft de raad van bestuur van Kalera echter laten weten dat recente persoonlijke ontwikkelingen het voor hem onmogelijk maken Kalera de tijd en aandacht te blijven geven die het bedrijf nodig heeft en verdient. Lopdrup: ‘Ik heb erg genoten van mijn tijd in het bestuur van Kalera. Het bedrijf kweekt de beste bladgroenten die ik ooit heb geproefd. Ze zijn ultra-vers, ultra-schoon en ultra-duurzaam. En ook de medewerkers zijn geweldig. Ik vind het jammer dat ik niet actief aan de volgende stappen van deze onderneming kan deelnemen. Natuurlijk blijf ik het team aanmoedigen in de uitvoering van hun geweldige plannen en blijf voor altijd een loyale klant.’

Over Kalera: Kalera is een verticale landbouwonderneming met hoofdkantoor in Orlando, Florida (Verenigde Staten). Kalera gebruikt innovatieve technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen wereldwijd toegang hebben tot de verse, voedzame en schone producten. Het heeft verscheidene jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met Internet of Things, de cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de Verenigde Staten (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado) en Koeweit. Op dit moment zijn meerdere boerderijen in ontwikkeling. Meer informatie vindt u op www.kalera.com .

Mediacontact:

Kathleen Komarzec

kkomarzec@lambert.com

(616) 916-4092