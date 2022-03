ePac Lyon obtient la certification BRC

LYON, France, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ePac Lyon a le plaisir d'annoncer que son site de Lyon a obtenu la certification BRC (Global Standard for Packaging Materials). Le site d'Auvergne-Rhône-Alpes a reçu la note AA suite à un audit approfondi réalisé début janvier et est désormais prêt à servir les clients qui exigent la conformité BRC.



" L'obtention de la certification BRC valide la qualité de notre activité, et nous sommes bien sûr ravis d'avoir passé l'inspection et d'avoir reçu la note maximale des auditeurs ", déclare Jonathan Schmitt, directeur général et associé d'ePac Lyon. "Depuis le début, nous disposons d'un très bon système de qualité. Aujourd'hui, nous avons l'approbation officielle pour le soutenir”, ajoute Julie Verney, Responsable de la Qualité.

La norme mondiale BRC pour les matériaux d'emballage, conçue pour protéger les consommateurs, couvre la fabrication du verre, du papier, des plastiques flexibles et d'autres types d'emballages, ainsi que les procédés d'impression et chimiques associés. Elle est utilisée dans le monde entier par les fabricants produisant des matériaux d'emballage pour tout produit qui finit dans les mains des consommateurs et constitue une exigence de la plupart des grandes marques du secteur des produits de grande consommation.

Au cours de l'audit, un organisme de certification agréé visite l'usine pour examiner tous les aspects de l'activité, de l'engagement de la direction à la formation du personnel, en passant par les vêtements de protection et l'hygiène personnelle. Le système de gestion des risques et des dangers de l'entreprise, la gestion de la sécurité et de la qualité des produits, les normes du site et le contrôle des produits et des processus sont examinés en détail, sans exception.

ePac Lyon propose à des clients dans toute la France des emballages souples imprimés numériquement. Ces derniers sont produits dans son usine ultramoderne, qui abrite plusieurs presses numériques HP Indigo 20000 et les derniers équipements de transformation pour la fabrication des bobines de film et de sachets. Au cours de sa première année de production, ePac Lyon a attiré un grand nombre de clients, et beaucoup d'autres attendent la certification BRC du site.

Mickael Reali, Directeur Technique d'ePac Lyon, ajoute : "L'année a été incroyable pour ePac Lyon, et la certification BRC était la prochaine étape logique dans notre quête pour servir les clients avec des emballages de haute qualité livrés rapidement. Non seulement elle nous ouvrira de nouvelles parts de marché, mais elle réduira également la charge d'audit pour les propriétaires de marques et les détaillants. La liste des clients désireux de travailler avec nous une fois que nous aurons obtenu le label BRC s'allonge rapidement. Je suis donc très heureux de pouvoir faire cette annonce et de leur ouvrir nos portes."

En tant que fournisseur de services complets de plusieurs types de sachets souples et de bobines de film pour les petites et moyennes marques, ePac Lyon propose une approche durable et intégrée, avec des délais de mise sur le marché très courts et des emballages imprimés numériquement de la plus haute qualité.

