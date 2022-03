LeddarTech fera la démonstration de la fusion de données brutes de capteurs et de ses solutions de perception lors de l’événement Automotive Tech.AD Berlin du 3 au 5 avril

English French

QUÉBEC, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation à l’événement Automotive Tech.AD Berlin au Titanic Chaussee Hotel Berlin à titre d’exposant et de présentateur.



4-5 avril 2022 : démonstration du système LeddarVision™ de LeddarTech (en direct et en virtuel)

Joignez-vous à l’équipe LeddarTech pour des démonstrations de la solution LeddarVision en situation réelle. Ce logiciel de fusion de données de capteurs et de perception unique, qui utilise la fusion de données brutes de capteurs et simplifie les combinaisons complexes de capteurs, élimine la dépendance à un équipement spécifique et offre aux clients la souplesse nécessaire pour adapter rapidement leurs solutions à tous les modèles de véhicules, en améliorant leurs performances en termes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Rencontrez le chef de la technologie de LeddarTech, Pierre Olivier, un pionnier de la détection avec plus de trente ans d’expérience, qui présentera lors de ces événements durant la conférence :

Dimanche 3 avril 2022, 19 h 45 – 23 h 00 HEC : séance d’introduction



Sujet : La voie vers l’automatisation complète – Progrès et défis

Lundi 4 avril 2022, 10 h 00 – 10 h 30 HEC : présentation



Sujet : Technologies de détection et de perception – Des solutions qui résolvent des défis critiques en matière de détection

Découvrez LeddarVision, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental RGBD 3D détaillé à partir de configurations multicapteurs supportant caméra, radar et LiDAR. Cette solution centrée sur le logiciel offre des performances de perception supérieures démontrées avec planification de trajectoire, détection des espaces libres ainsi que détection, classification et suivi améliorés des objets.

À propos de Automotive Tech.AD Berlin

Tech.AD Europe vous permet de faire le plein de nouvelles idées, de contacts et d’inspiration. Cet événement de haut niveau s’adresse aux ingénieurs avancés et aux experts des équipementiers et fournisseurs automobiles, fournisseurs de solutions et instituts de recherche de pointe spécialisés dans l’IA et l’apprentissage automatique, les technologies de perception et de détection, les architectures logicielles et les plateformes pour véhicules automatisés, l’expérimentation et la validation, les véhicules commerciaux et le déploiement rapide, la connectivité et la 5G, les infrastructures et les villes intelligentes, la sûreté et sécurité, et plus. Rejoignez à Berlin et en ligne plus de 500 des experts et cadres les plus influents en matière de véhicules autonomes! Joignez-vous à LeddarTech en personne ou en distanciel en vous inscrivant aujourd’hui sur https://www.autonomous-driving-berlin.com/.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d’autonomie 2+ (aide à la conduite) jusqu’à 5 (autonomie complète) avec LeddarVision™, une plateforme de fusion de données de capteurs brutes et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d’une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l’orientation numérique du faisceau LeddarSteer™ ou le LiDAR XLRator™, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEngine™ et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contact relations investisseurs : InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.