Jobindex satte rekord i 2021 og hjælper ukrainske flygtninge

2021 blev et rekordår for Jobindex. Fra sidste halvdel af 2020 har jobmarkedet været i uafbrudt vækst, og der er for længst mere end kompenseret for det pludselige fald, corona-krisen medførte. Jobindex koncernen havde i 2021 en samlet nettoomsætning på 428 mio. kr. mod 280 mio. kr. i 2020, og et driftsoverskud før finansielle poster og skat på 178 mio. kr. mod 74 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til de senest udmeldte forventninger og må betegnes som yderst tilfredsstillende.

Den 24. februar 2022 rykkede Rusland ind over grænsen til Ukraine. Jobindex lancerede hurtigt jobsiten JobsForUkraine.dk, hvor arbejdsgivere gratis kan annoncere og markere ledige stillinger, hvor ukrainske ansøgere er velkomne. Invasionen er en stor tragedie for det ukrainske folk og skaber usikkerhed i Europa, men indtil videre ser det ikke ud til, at krigen har haft nogen større indflydelse på det danske jobmarked.

Bestyrelsen foreslår at udbetale udbytte på 150 kr. pr. aktie svarende til 135 mio. kr. eller ca. 8% af børsværdien. Størrelsen af det foreslåede udbytte udgør intern viden. Årsrapporten for 2021 er vedlagt. Generalforsamlingen vil blive afholdt fredag den 20. maj i selskabets lokaler på Carl Jacobsens Vej 29-31 i Valby.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





