Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 29.3.2022

Asuntomessujen japanilaishenkinen Honka Haiku on harmoniassa ympäröivän luonnon kanssa – luontoyhteys, materiaalien luonnonmukaisuus ja ekologisen asumisen älyratkaisut ovat kestävää ylellisyyttä





Honka Haikun ovat yhdessä suunnitelleet arkkitehti Marko Simsiö, sisustussuunnittelija Maru Hautala ja puutarhasuunnittelija Asako Hashimoto. Arkkitehtuuriltaan kiinnostava moderni hirsitalo on sovitettu upealle saaristotontille sitä kunnioittaen, tontin kalliota ja mäntymetsää erityisesti varjellen. Sisustuksessa käytetään rohkeasti puuta. Ulos rakentuu japanilainen puutarha ja saunaosastolle ainutlaatuinen onsen-tyylinen kylpylä.





”Takkatuli, irtonaiset jokikivet ammeen ympärillä ja maisema upeaan mäntymetsään kohottavat arjen yläpuolelle. Spa tekee poikkeuksen talon harkittuun funktionaalisuuteen: se on olemassa vain rauhoittamaan, rentouttamaan ja tuomaan nautintoa”, Maru Hautala kertoo.

Talo suojaisan atriumpihan ympärillä

Honka Haiku on Naantalin asuntomessukohde 3. ”Inspiroiduin tontin maisemasta. Kallion juureen suunnittelin ensimmäiseksi suojaisan sisäpihan, jonka ympärille rakennus muodostuu”, kertoo Marko Simsiö. Hän on palkittu nuori arkkitehti ja Arkkitehtitoimisto KOANin perustajaosakas, joka on erikoistunut kestävää kehitystä edistävään suunnitteluun.

”Talo on vähäeleinen ja matala ja sen rauhalliset värisävyt sulautuvat maisemaan. Pitkät räystäät kehystävät seinänvierustan kulkureittiä”, hän kuvailee muotokielen japanilaisvaikutteita. Ulko- ja sisätilan raja on elävä. Rauhoittava sisäpiha jatkaa olohuonetta ja ruokailutilaa, ja se avautuu myös osaksi viherhuonetta ja spa-tilaa. Kaikki on yhtä aikaa avointa ja silti yksityistä.

Mikä asumisessa on sinulle tärkeää?

Honka Haikun estetiikka pohjautuu ajattomaan minimalismiin, mutta maanläheisellä ja luonnonmukaisella tavalla, kertoo sisustussuunnittelija Maru Hautala. ”Juuri tässä on mielestäni sen ylellisyys – laadukkaita luonnonmateriaaleja, kestäviä valintoja ja aitoja tuotteita läheltä. Honka Haiku on riisuttu kaikesta ylimääräisestä kohinasta.” Hän toivoo ratkaisujen haastavan messukävijät pohtimaan omia asumisen arvoja. ”Mikä asumisessa on sinulle tärkeää”, hän kysyy.

Japandi-tyyli näkyy mm. muodoissa, tekstuureissa, rimoituksina ja eleettömässä sävypaletissa. ”Näytämme, miten hirsitalon sisutuksessa voidaan rohkeasti yhdistää eri puulajeja ja puun eri sävyjä. Kuusihirren rinnalla on luonnollisen sävyistä tammea ja saarnea.” Talon toteuttavat paikalliset osaajat Naantalin seudulta, ja liki kaikki kiintokalusteet tekee turkulainen puuseppä Ville Aakula.





Kokonaisvaltainen harmonia jatkuu pihalla. Japanilainen puutarha symboloi kokonaista maisemaa. Etupiha kuvaa veden virtausta ja saaria luonnonkasveineen. Sisäpihan istutukset muodostavat olohuoneesta katsottuna maisemataulun, jota ikkuna kehystää. ”Japanilaisessa puutarhassa piha ja luonto sulautuvat yhteen. Luonnonmaisema rauhoittaa mieltä”, sanoo puutarhasuunnittelija Asako Hashimoto.

