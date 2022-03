Cegedim Outsourcing enregistre une croissance de son activité de +30% en 2021

Vélizy, le 29 mars 2022 – Au cours de l’exercice 2021, dans un contexte de marché difficile, Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO) - filiale à 100% du Groupe Cegedim – réalise de belles performances : un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en croissance de plus de 30% par rapport à 2020.

Une bonne résistance de l’activité sur un marché difficile et très concurrentiel

Dans un environnement difficile, Cegedim Outsourcing a démontré sa résilience en 2019 et 2020. L’année 2021 s’est placée sous le signe de la reprise avec les prémices d’une fin de crise. Le carnet de commandes a progressé de façon régulière tout au long de l’année 2021, entre autres, avec une forte demande sur les services managés (+43%) et l’infogérance (+28%) tout particulièrement sur les clients historiques. Ceci est le reflet du développement du télétravail sur une plus ou moins longue période, conséquence directe de la crise sanitaire. Les services fournis par Cegedim Outsourcing se sont révélés essentiels pour mener les opérations techniques sans que les collaborateurs soient sur site.

Parallèlement, Cegedim Outsourcing a vu son activité progresser (+35%) sur son cœur de métier le Digital Workspace. Le contexte était tel, que les entreprises ont été contraintes de déployer rapidement des systèmes pour gérer le travail à distance et permettre à tous leurs collaborateurs un accès aux données de l’entreprise, de n’importe quel poste de travail, de n’importe quel lieu et ce, en toute sécurité.

Au total, ce sont 25 consultants experts qui ont été missionnés sur l’ensemble du portefeuille clients Cegedim Outsourcing pour répondre aux besoins tout au long de l’année.

Perspectives 2022

Pour accompagner ses clients, Cegedim Outsourcing a entamé une stratégie de maillage national avec l’ouverture, en février 2022, d’une première agence dans la région Bordelaise, qui sera suivie dans quelques semaines d’une nouvelle ouverture dans la région Lyonnaise. 7 personnes sont déjà en poste sur Bordeaux et 5 personnes devraient être prochainement recrutées sur Lyon. Ces deux emplacements sont stratégiques puisqu’ils vont permettre de mieux couvrir les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Cegedim Outsourcing privilégie toujours la proximité et la réactivité : une présence en local lui permet donc d’offrir un service global à ses clients en les accompagnant partout en France mais aussi de développer directement son portefeuille en région.

Pour anticiper sa croissance et faire face aux exigences de nouveaux clients récemment signés, Cegedim Outsourcing reste très actif et poursuit le renforcement de ses équipes avec notamment le recrutement de 80 personnes sur l’année. Plusieurs postes sont d’ores et déjà ouverts depuis janvier 2022 : Analyste SOC, Consultant systèmes, Ingénieur sécurité opérationnelle, Chef de pôle sécurité, Technicien helpdesk Technicien support informatique, Ingénieur d’affaire…

Fabien Fudalej, Directeur Général Cegedim Outsourcing précise : « En 2020 et 2021, notre positionnement marché nous a permis de préserver nos niveaux d’activité et même de les améliorer dans un contexte économique exceptionnellement difficile. Nous poursuivons notre politique de développement et nos efforts de croissance.

Celle-ci, très liée au développement de nouvelles offres, nous engage d’ailleurs vers des opportunités de croissance externe que nous espérons finaliser d’ici la fin de l’année ».

A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

