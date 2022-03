La licence perpétuelle : un nouveau mode de développement pour les éditeurs

Une chose est sûre, le monde de l’édition de logiciel a connu de profondes évolutions ces dernières années. Ainsi, nous pourrions à titre d’exemple évoquer le sujet du SaaS qui a relégué les logiciels On Premise en un second plan. Dans cette mouvance continue, une nouvelle tendance semble aujourd’hui émerger : la licence perpétuelle. Mais qu’est-ce que ce nouveau mode de commercialisation et quels sont ses avantages ?

S’affranchir des modèles de redevances traditionnels

Globalement, le client n’a pas de frais récurrents pour accéder au logiciel mais doit s’acquitter d’une licence perpétuelle, indexée sur le CA facturé. Cette licence lui permet d’accéder aux sources du logiciel et à toute la chaîne de développement. SpikeeLabs s’engage à intégrer la solution dans l’écosystème SI du client. Une fois cette opération réalisée, le client est alors libre d’utiliser la solution comme il le souhaite et ne devra s’acquitter d’un complément de licence qu’en cas de croissance de CA. Cette approche pragmatique permet de démarrer rapidement son projet et d’accéder à de nombreux bénéfices opérationnels.

Jouer la carte de la co-innovation

L’originalité de cette approche repose également sur un autre point structurant. L’utilisateur de la solution est alors libre de faire évoluer la plateforme à sa convenance. Pour cela, il peut le faire en interne ou avec le concours d’un tiers, notamment l’éditeur du logiciel.

Mais ce n’est pas tout, cette nouvelle approche est aussi tournée vers le partage d’innovation avec la communauté d’utilisateurs de la solution. Ainsi, les développements effectués par les utilisateurs et clients sont reversés à l’éditeur. La plateforme s’enrichit alors en continu et les développements réalisés profitent à l’ensemble des entreprises qui utilisent la plateforme.

Cette démarche unique devrait largement gagner en popularité et trouver son public. En effet, les notions d’Open Innovation, de co-développement, etc., sont désormais de véritables standards. Il sera ainsi possible d’intégrer une nouvelle démarche d’industrialisation dans les stratégies de croissance des éditeurs de logiciels.

Une telle approche offre de nombreux bénéfices, pour les utilisateurs comme pour l’éditeur. Tous les acteurs seront moteurs dans la qualité du produit utilisé et de son évolution. D’ores et déjà, de premières initiatives voient le jour dans des domaines structurants à l’image de la facture électronique. À n’en pas douter, ces projets devraient désormais se développer dans l’ensemble des pans traditionnels de l’édition de logiciels (gestion, etc.).

Par Pierre Lecomte chez SpikeeLabs