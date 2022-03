Guillaume LIEURE intègre USERCUBE au poste de Head of Customer Care

USERCUBE, éditeur de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA) en SaaS, annonce la nomination de Guillaume LIEURE au sein de son équipe de direction. Cette nouvelle arrivée s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour l’éditeur qui a vu son nombre de clients bondir ces derniers mois. Ce développement soutenu s’explique par la pertinence de son offre 100 % Saas qui permet de déployer en un temps record des projets IGA de grande ampleur à l’échelle internationale. Dans le cadre de sa mission, Guillaume LIEURE sera en charge de s’assurer de la satisfaction des clients de l’éditeur et de faire remonter les priorités et actions à mettre en place, notamment auprès des équipes techniques, commerciales et accompagnement client. Il pourra également travailler avec les partenaires (intégrateurs et éditeurs) qui interviennent sur les projets de USERCUBE.

Guillaume LIEURE, Head of Customer Care chez USERCUBE « Je suis fier de rejoindre USERCUBE qui dispose d’un positionnement unique sur le marché des éditeurs IGA. Ma mission va consister à offrir toujours plus de qualité à nos clients et à veiller à ce que nous répondions précisément à leurs différentes attentes. Ma nomination s’inscrit plus globalement dans le cadre de la politique qualité de USERCUBE qui souhaite positionner l’excellence opérationnelle au centre de sa stratégie de croissance. »