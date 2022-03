Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 29.3.2022 klo 12.05

Talenom ostaa kolme tilitoimistoa Ruotsissa

Talenom Oyj on sopinut 29.3.2022 ostavansa kolmen ruotsalaisen tilitoimiston koko osakekannat. Ostettavat yhtiöt ovat Lindgren & Lindgren Ekonomi AB, Confido AB ja Redovisningsbyrån Öckerö AB, ja ne siirtyvät Talenomin omistukseen 4.4.2022.

Talenomille siirtyvä liikevaihto ostetuista yhtiöistä on vuositasolla noin 31 miljoonaa Ruotsin kruunua (3,0 miljoonaa euroa; käytetty 28.3.2022 päätöskurssia 1 euro = 10,4225 Ruotsin kruunua), josta Lindgren & Lindgren Ekonomi AB:n osuus on noin 6,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (0,6 miljoonaa euroa), Confido AB:n osuus noin 10,4 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,0 miljoonaa euroa) ja Redovisningsbyrån Öckerö AB:n osuus noin 14,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,4 miljoonaa euroa). Yritysostoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

Yritysostot vahvistavat Talenomin asemaa Ruotsissa. Lindgren & Lindgren Ekonomi AB:n toimisto sijaitsee Norrköpingissä, ja yhtiö työllistää kahdeksan henkeä. Confido AB:n toimisto sijaitsee Växjössä, ja yritys työllistää yhteensä 16 henkeä. Redovisningsbyrån Öckerö AB:n kaksi toimistoa sijaitsevat Öckerö-Torslandassa, ja yritys työllistää yhteensä 20 henkeä. Yhtiöiden työntekijät jatkavat Talenomin palveluksessa.



”Ostetut yhtiöt ovat auktorisoituja ja laadukkaita tilitoimistoja, joilla on osaava ja kokenut henkilöstö. He suhtautuvat intohimoisesti asiakkaiden auttamiseen ja työntekijöidensä kehittämiseen. Tämä sopii erittäin hyvin yhteen Talenomin arvojen ja Ruotsin kasvustrategian kanssa. Toivotamme Confido Redovisning AB:n, Redovisningsbyrån Öckerö AB:n ja Lindgren & Lindgren Ekonomi AB:n koko henkilöstön ja asiakkaat tervetulleeksi Talenomiin”, toteaa Talenomin Ruotsin yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Fredrik Waker.

Talenom yhdistää ainutlaatuisella tavalla ohjelmistokehityksen ja tilitoimistoalan osaamisen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin Suomessa ja Euroopassa.

Lisätietoja:



Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 7038 554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi