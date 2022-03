Hashdex Nomme Laurent Kssis, Pionnier des Trackers Cryptos, Directeur Général et Responsable de l’Europe

English French

New York, Rio de Janeiro, 29 mars 2022 – Hashdex , l'un des principaux gérants au monde dans le domaine des actifs cryptos, a annoncé aujourd'hui la nomination de Laurent Kssis au poste de Directeur général et Responsable de l'Europe. M. Kssis sera le fer de lance de l'expansion européenne de Hashdex. Sa nomination s’inscrit dans le cadre des efforts continus qu’Hashdex déploie pour aider les investisseurs du monde entier à mieux comprendre la classe d'actifs crypto et à obtenir une exposition diversifiée à cette dernière. Pour stimuler son développement en Europe, Hashdex recrute activement de nouveaux talents à Londres, Zurich, Paris et Lisbonne.

Laurent Kssis apporte à Hashdex un vaste ensemble de compétences en matière de gestion d'actifs cryptos et de trackers négociés en bourse (« ETP »), ainsi que deux décennies d'expérience avérée dans le trading Delta One et sur le marché des fonds négociés en bourse (« ETF »). M. Kssis a récemment occupé le poste de Directeur général et de Responsable Monde de l'émetteur suisse 21Shares, pour lequel il a coté plus de 25 ETP cryptos sur de grandes bourses réglementées européennes – ces listings étaient des premières mondiales et européennes. Le mandat de M. Kssis chez 21Shares a été décisif dans l'augmentation des actifs sous gestion, qui sont passés d'environ 20 millions à 1,75 milliard de dollars. Le rôle de M. Kssis, siégeant au conseil d'administration de 21Shares, a également été déterminant dans l'élaboration et le lancement d’une gamme de produits innovantes, ainsi que dans le lobbying auprès des régulateurs européens, un préalable indispensable à une expansion européenne .

Marcelo Sampaio, cofondateur et PDG de Hashdex se réjouit en ces termes : « En tant que véritable pionnier de l'industrie européenne de la gestion de fonds cryptos, Laurent, avec ses connaissances, larges et profondes, et son expérience pratique seront des atouts incontestables pour Hashdex qui renforceront notre équipe de direction. Son expertise dans le domaine des produits cryptos négociés en bourse, en particulier en Suisse – qui est devenue une place majeure de cotation des ETP cryptos – sera d'une valeur inestimable pour soutenir Hashdex alors que nous accélérons et étendons notre empreinte mondiale avec des produits et services innovants de qualité institutionnelle, et construisons des voies pour connecter les investisseurs suisses et européens à l’économie crypto. Nous sommes honorés de le voir rejoindre notre équipe. »

« Après avoir passé des années à travailler au développement des produits négociés en bourse et des trackers, après avoir vu cette industrie atteindre un degré de maturité propice à attirer des investisseurs institutionnels, ce qui se traduit par une demande sans précédent pour les ETP cryptos, qui se chiffre des milliers de milliards d'actifs sous gestion, je suis enthousiaste à la perspective de mener à bien la vision stratégique de Hashdex en Europe » commente Laurent Kssis. « Les lancements par Hashdex du premier ETF indiciel crypto au monde, l'ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index (HASH11) et du récent ETF DeFi (DEFI11) ont prouvé qu’il est possible de créer des produits innovants mais simples, rentables et sécurisés. Je suis convaincu que nous serons à même de répondre avec ces produits aux besoins des investisseurs européens qui demandent toujours plus de stratégies mieux diversifiées. Nous continuerons à en développer de nouveaux et apporterons des stratégies d'investissement crypto convaincantes aux investisseurs institutionnels, aux fortunes privées et aux family offices à travers toute l'Europe. Je suis impatient de développer une équipe talentueuse pour atteindre ces objectifs. »

Avant de rejoindre 21Shares, M. Kssis était PDG de l'émetteur de crypto basé en Suède, XBT Provider AB (racheté depuis par CoinShares), où il a supervisé en 2017 la première cotation européenne d'un ETP sur Ethereum, qui a levé 400 millions de dollars dans les semaines suivant son lancement. Avant cela, M. Kssis avait passé plus de 15 ans dans le domaine des ETF au sein de sociétés de premier plan telles que Labranche, Bluefin et Société Générale. Il a également travaillé chez de nombreux émetteurs européens d'ETF, notamment Lyxor et IndeXchange (aujourd'hui Blackrock). En 2015, il a supervisé l’introduction en bourse du groupe Coinsilium (AQX:COIN) qui est ainsi devenu la première entreprise de blockchain à faire une IPO au Royaume-Uni, et dont il a ensuite été le président non exécutif. M. Kssis a récemment quitté, après trois ans, son poste de membre du conseil d'administration du fournisseur d'indices suédois Vinter Co, qui a levé 3,4 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2021. Il est titulaire d'un diplôme de directeur non exécutif accrédité par le Financial Times et d'une licence avec mention en mathématiques de l’université de la City de Londres.

A propos de Hashdex



Hashdex est un pionnier de la gestion des actifs cryptos dans le monde. Les fonds simples et sécurisés de Hashdex invitent les investisseurs innovants à rejoindre l’économie émergente des cryptos. La vision de Hashdex est de fournir aux investisseurs du monde entier les ressources éducatives et les meilleurs produits dans leur catégorie afin qu’ils adoptent largement l'écosystème crypto. Hashdex a co-créé et lancé le Nasdaq Crypto Index™ (NCI™), à ce jour le seul indice de référence fiable dans la classe d'actifs cryptos. En 2021, Hashdex a introduit les premiers ETF cryptos au monde, permettant à plus de 250 000 investisseurs d'ajouter simplement et en toute sécurité des cryptos à leurs portefeuilles. Pour plus d'informations, visitez le site www.hashdex.com .

Pièce jointe