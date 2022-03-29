Teledyne Princeton Instruments 宣布为OEM制造商推出全新CCD相机系列

English Chinese (Simplified) Japanese

美国新泽西州特伦顿, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY] 旗下公司 Teledyne Princeton Instruments 宣布推出 LANSIS，一种专为OEM客户 和系统集成商设计的新型光谱探测器。



LANSIS 相机代表了为 OEM 量身打造的最新CCD 阵列探测器技术。Teledyne Princeton Instruments 的产品经理 Michael Case 指出：“LANSIS 相机的开发是由 OEM 需求驱动的，旨在提供最高的可靠性、性能和灵敏度，以便产品轻松集成到OEM的 平台中，同时保持具有竞争力的定价”

LANSIS 针对使用 Raman 光谱、光发射光谱 (OES)、荧光和光致发光 (PL) 等技术的仪器研发，是各种临床和分析设备的理想选择。适用范围包括体内成像、生命科学研究、癌症检测、制药、药物研发、材料科学、微电子故障分析等。

LANSIS 特有的一些功能包括：

高可靠性： 无忧的永久真空密封技术

无忧的永久真空密封技术 高性能： 背照式 CCD，独家eXcelon® technology技术支持（可选）

背照式 CCD，独家eXcelon® technology技术支持（可选） 高灵敏度： 从紫外到近红外的最高平均量子效率 (QE)

从紫外到近红外的最高平均量子效率 (QE) 简单的系统集成：多种相机接口安装配置，让相机集成快速简单。软件开发工具包功能强大，使软件集成轻而易举。

LANSIS 系列高性能探测器满足光谱和科学成像的各式大小（矩形与方形）和技术需求（背照式、深耗尽式、电子增强型等）。我们也提供其他传感器大小以满足特殊系统集成商和 OEM 的需求。我们的 OEM 客户经理也在不断优化客户获得产品文档、所需配件以及集成软件的流程来帮助客户更智能地工作。

关于 Teledyne Princeton Instruments：

Teledyne Princeton Instruments 隶属于 Teledyne’s Vision Solutions Group ，致力于设计和制造高性能 CCD、sCMOS、ICCD、EMCCD、emICCD 和 InGaAs 相机、光谱仪；以及为科学研究、工业成像和 OEM 社区提供基于光学的解决方案。我们为以独特、创新的方式解决客户最具挑战性的问题而感到自豪。

编辑注意事项

媒体咨询请联系：

Debby Flint-Baum

debby.flint-baum@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb7c9645-8765-41e1-99e9-66bb5ad27d99