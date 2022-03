SmartUse Et K-Ops, Leaders Québécois De La ConTech, S'unissent Pour Devenir La Meilleure Plateforme Technologique Pour La Construction

MONTREAL, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- STACK Construction Technologies a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la solution de gestion de la construction québécoise K-Ops. En alignant cette plateforme complète avec SmartUse (acquis par STACK en 2021), l'entreprise simplifie plus que jamais la collaboration entre le bureau et chantier.

K-Ops fournit un logiciel de gestion de construction et de collaboration pour les professionnels de la construction. Il permet aux contracteurs généraux, sous-traitants et donneurs d'ouvrages, de collaborer au sein d'une même plateforme afin de générer des rapports de chantier en temps réel, de gérer et suivre les QRT ou les dessins d'atelier, par exemple. « Nous avons construit K-Ops pour être un agent de changement dans l'industrie, et nous sommes ravis à l'idée de combiner sa puissance avec l'application mobile SmartUse », a déclaré Hugo Brizard, président co-fondateur de K-Ops.

Leader dans le domaine des technologies de construction, SmartUse offre aux entrepreneurs une application mobile de visualisation et d'annotations de plans, un accès hors ligne et des capacités de comparaison de versions, créant ainsi un chantier collaboratif plus efficace. « L'alignement avec K-Ops est un choix naturel pour SmartUse », a déclaré Dominic Sevigny, fondateur de SmartUse. « Consolider notre plateforme avec une autre entreprise québécoise est la suite logique afin de proposer les meilleures outils et solutions pour les entrepreneurs ».

L'union de ces deux solutions offre une option robuste et plus abordable pour les clients par rapport à la concurrence. « Notre vision est de construire la meilleure plateforme pour les entrepreneurs - de la pré-construction à la construction - et la combinaison de SmartUse et K-Ops créera un outil complet pour aider les professionnels de la construction à construire plus intelligemment », a déclaré Phil Ogilby, fondateur et PDG de STACK. « Nous travaillons dur pour intégrer pleinement ces systèmes pour une expérience transparente pour les utilisateurs. Tout comme SmartUse est intégré à STACK, K-Ops le sera bientôt aussi ».

