Avec l’acquisition de Sprout Wellness Solutions, TELUS Santé renforce ses services de santé préventive à l’intention des employeurs

TORONTO, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition de Sprout Wellness Solutions , une solution numérique holistique axée sur la santé et le mieux-être, conçue pour éduquer les utilisateurs, les mobiliser et les inciter à modifier leurs habitudes au profit de leur santé. Cette solution s’ajoute à la gamme de services de TELUS Santé destinée aux employeurs canadiens désireux d’aider les bénéficiaires de leur régime d’avantages sociaux à mener une vie plus saine.



« On sait que les pratiques de santé préventive peuvent grandement contribuer à réduire les risques de développer nombre de maladies chroniques. Les services qui permettent aux utilisateurs de prendre leur santé en main constituent un volet important d’une stratégie de soins efficace, souligne Daniel Martz, vice-président, Soins Virtuels, TELUS Santé. Sprout contribue depuis plus d’une décennie à améliorer la santé et le mieux-être des personnes. Nous sommes heureux d’intégrer cette solution à notre gamme complète de services de soins virtuels pour continuer d’aider les entreprises à œuvrer à la santé et au mieux-être de leurs employés. »

Fruit de l’apprentissage automatique et de la science cognitivo-comportementale, la plateforme de Sprout encourage, mesure et récompense les comportements sains par, entre autres :

l’évaluation en temps réel des risques pour la santé;

l’intégration d’objets connectés et le suivi de l’activité;

la proposition de contenus mobilisateurs axés sur la santé et le mieux-être;

l’établissement d’objectifs dynamiques et la création de défis ludiques.

TELUS a investi dès 2015 dans Sprout, consciente que la solution de santé novatrice de celle-ci contribue à la santé globale et au mieux-être des employés en les aidant à se prendre en charge de manière proactive.

À l’heure où les organisations souhaitent de plus en plus proposer à leurs employés des outils numériques axés sur le mieux-être, l’acquisition de Sprout permet à TELUS Santé d’enrichir sa gamme de services visant à accompagner la main-d’œuvre canadienne au fil de son parcours santé : soins virtuels, pharmacie virtuelle, cliniques médicales et de santé mentale, et plus.

« Les employeurs sont plus que jamais appelés à œuvrer à la santé de leurs employés, ce qui passe principalement par des régimes d’avantages sociaux qui répondent aux besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui, ajoute M. Martz. Sprout offre aux employés un moyen supplémentaire de mieux prendre en main leur santé physique et mentale. Nous sommes ravis d’intégrer sa plateforme à nos services pour aider les employés à cette fin, à bénéficier d’un soutien accru ainsi qu’à être plus mobilisés et productifs. »

La solution de Sprout restera accessible à tous ses clients actuels. Au cours des mois à venir, TELUS Santé intégrera Sprout Wellness Solutions à son service Soins Virtuels, permettant ainsi à ses clients, partout au pays, d’avoir accès en français et en anglais, à cette solution à valeur ajoutée.

Les employeurs qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont l’intégration de la solution de Sprout à leur régime d’avantages sociaux peut contribuer à la santé et au mieux-être de leurs employés trouveront un complément d’information ici .

TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de pharmacie virtuelle, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com .

