Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 29.3.2022 klo 15.45

Uponor allekirjoitti valmiusluottolimiitin, jonka hinnoittelumekanismi on sidottu yhtiön vastuullisuustavoitteisiin

Uponor on allekirjoittanut uuden 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen (revolving credit facility, RCF). Viisivuotisessa valmiusluotossa on kaksi yhden vuoden jatko-optiota ja sen marginaali on sidottu tieteeseen perustuviin Uponorin ilmastotavoitteisiin:

1) Uponor vähentää omien toimintojensa kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2019

2) Uponor vähentää toimitusketjunsa alkupään kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2019

Valmiusluoton marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten Uponor saavuttaa asettamansa tavoitteet. Uponorilla on voimassa neljä kahdenvälistä 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittiä, joista kaksi on sidottu yhtiön vastuullisuustavoitteisiin.

Uponorin talousjohtaja Markus Melkko sanoo: "Sitomalla valmiusluottolimiitin hinnoittelun vastuullisuustavoitteisiimme osoitamme laaja-alaista sitoutumistamme meille tärkeisiin vastuullisuusteemoihin. Uusi sopimus on jatkoa viime vuonna solmituille pitkäaikaisille lainasopimuksille, jotka ovat myös sidottu vastuullisuustavoitteisiimme."

Uponor on saanut Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän ilmastotavoitteilleen. Tämä riippumattoman osapuolen hyväksyntä varmistaa, että Uponorin kasvihuonekaasupäästötavoitteet ja eteneminen kohti kyseisiä tavoitteita ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Pariisin ilmastosopimus pyrkii rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Science Based Targets -aloitteen ovat perustaneet kansainvälinen voittoa tavoittelematon CDP-järjestö, YK:n Global Compact -vastuullisuusaloite, World Resources Institute ja WWF. Osana yhtiön uutta konsernistrategiaa ja pyrkimystä johtaa rakennusteollisuutta kohti nettonollatavoitetta, Uponor julkaisi uudet, kunnianhimoisemmat ESG-tavoitteensa maaliskuussa 2022. Uudet tavoitteet toimitetaan Science Based Targets -aloitteen hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana. Lisätietoa vastuullisuustavoitteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta uponorgroup.com.

