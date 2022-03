Synthesio, une société d'Ipsos, devient Partenaire Officiel de Twitter

English French

NEW YORK, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synthesio, pionnier du social listening et leader en matière de consumer intelligence grâce à l’intelligence artificielle (AICI), annonce aujourd'hui avoir été invité à rejoindre le programme officiel de partenariat de Twitter . Ce programme accueille les meilleures solutions technologiques, ayant pour mission d’accompagner les entreprises - sur Twitter et au-delà.



Dans le cadre du processus d'évaluation de ses partenaires, Twitter a évalué la plateforme Synthesio dans les domaines suivants : qualité, ampleur, historique des relations, santé financière, et conformité. Avec cette nouvelle reconnaissance de la qualité de son offre, Synthesio renforce sa relation stratégique avec Twitter pour aider les marques et les agences dans le monde entier à exploiter tout le potentiel des conversations en ligne. L'objectif de ce partenariat réside dans la création de nouvelles offres de services, et de nouvelles relations à forte valeur ajoutée avec les équipes marketing et d'insights de leurs clients. Cette relation unique renforcera la force de la plateforme Saas de Synthesio maintes fois primée, et reconnue comme leader dans la Forrester New Wave™, Adweek Best of Tech, et le rapport de G2 sur les solutions de social listening.



"Au cours des dix dernières années, le badge Twitter Official Partner Program (TOPP) a été notre façon de récompenser nos partenaires les plus proches pour la création d’offres à forte valeur ajoutée avec la plateforme des développeurs de Twitter. Je suis ravie d'accueillir Synthesio, une société d'Ipsos, dans ce groupe de partenaires qui continuent d'apporter des expériences innovantes aux entreprises sur Twitter", a ajouté Lauren Jenkins, responsable du programme officiel de partenariat de Twitter.

En tant que partenaire officiel de Twitter, Synthesio rejoint un groupe exclusif d'entreprises bénéficiant d'un support accru de la part de Twitter, d'un accès inégalé à la donnée Twitter et de la possibilité de développer ensemble des produits susceptibles d'apporter encore plus de valeur aux marques. Ce partenariat élargit également les capacités uniques de Synthesio en matière d'hybridation des données et de modélisation prédictive afin de permettre aux marques d’identifier ce qu'elles ne voient pas toujours sur les canaux digitaux et off-line et de révéler les futures tendances stratégiques sur lesquelles agir.

"Nous sommes ravis de rejoindre le programme officiel de partenariat de Twitter, qui permettra à nos clients de mieux tirer parti des insights fournis par Synthesio. Notre mission est d'offrir l'image la plus complète, la plus précise et la plus prédictive des marchés et des consommateurs. Faire partie du programme TOPP de Twitter permet de faire avancer cette mission et d'apporter des insights décisifs à nos clients", a déclaré Heath Podvesker, Directeur Général de Synthesio. "Twitter a toujours été une source essentielle de compréhension des consommateurs pour les marques, et nous sommes impatients de créer de nouvelles offres ensemble, et de contribuer à faire croître le rôle de Twitter sur le marché de la Consumer Intelligence grâce à l’intelligence artificielle."

"Comme cela avait été indiqué lors de la dernière évaluation Forrester, notre feuille de route produit, notre approche du marché ainsi que nos fonctionnalités de sourcing, les domaines et les langues couverts, et nos analytiques sont tous reconnus comme des atouts différenciants dans le domaine de la Consumer Intelligence grâce à l’intelligence artificielle", a ajouté Allen Bonde, CMO de Synthesio. "C'est formidable de constater que Twitter valide également nos offres. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec l’équipe Twitter afin de partager et promouvoir la valeur que nous apportons sur le marché en tant que partenaires."

A propos de Synthesio

Synthesio , une société d’Ipsos, est un leader mondial de la Consumer Intelligence grâce à l’IA (AICI). Notre offre hybride fournit aux entreprises, marques et agences l’image la plus complète, précise et prédictive de leurs marchés et consommateurs. Notre plateforme AICI, alimentée par les algorithmes de compréhension du langage naturel (NLU) et d’IA les plus avancés, profite du plus large éventail de sources de données en ligne et hors ligne et exploite pleinement les modules analytiques primés d’Ipsos. Synthesio a été fondée en 2006 et possède des bureaux à New York, Paris, Londres et Singapour.

Contact Presse

Aurore Legentil