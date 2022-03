Les Canadiens peuvent devancer leurs vacances estivales avec les meilleures aubaines saisonnières de Sunwing

Les clients peuvent économiser jusqu’à 30 pour cent sur des forfaits vacances dans des destinations soleil populaires



MONTRÉAL, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les voyageurs canadiens peuvent profiter des meilleures aubaines saisonnières de Sunwing, en cours maintenant sur des forfaits vacances tout compris dans des destinations prisées au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Le voyagiste offre aux clients d’incroyables économies allant jusqu’à 30 pour cent sur des escapades tropicales lorsqu’ils réservent d’ici le 17 avril 2022 pour des voyages entre le 1er mai et le 31 octobre 2022.

« Alors que nous entamons une nouvelle saison de voyages, sans exigences de dépistage au retour au Canada pour la première fois depuis près de deux ans, nous sommes ravis d’offrir à nos clients nos prix les plus bas et les plus compétitifs pour leur retour tant attendu sous les tropiques », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec un éventail de forfaits tout compris et d’expériences adaptées à tous les styles de voyage, l’offre d’économies de Sunwing permet à nos clients de réserver leurs vacances de rêve à un prix imbattable et avec plus de flexibilité que jamais. »

Les familles peuvent prendre une longueur d’avance et commencer à planifier leurs vacances estivales au Ocean Coral and Turquesa à la Riviera Maya, puisque Sunwing propose d’excellents tarifs sur des escapades familiales le long de la péninsule du Yucatán, au Mexique. Les parents et les enfants vivront des moments inoubliables en profitant des commodités et services rehaussés, notamment une allée de quilles, un miniclub et un club pour adolescents, ainsi qu’un vaste complexe aquatique avec une piscine pour enfants. Ils pourront également savourer des laits frappés et des hamburgers dans un restaurant sur le thème des années 1950, puis des sucreries à la crèmerie, avant de se reposer dans des chambres modernes conçues pour toute la famille.

Entouré d’hectares de palmiers luxuriants, le Riu Bambu, une oasis tropicale idyllique à Punta Cana en République dominicaine, propose une gamme de commodités que les groupes de tous les âges apprécieront. Située sur la pittoresque plage Arena Gorda, cette propriété offre de longues étendues de sable blanc, des sports nautiques palpitants pour tous les niveaux, cinq piscines extérieures et des piscines pour enfants, ainsi qu’un accès illimité au parc aquatique Splash Water World pour toute la famille. De plus, les clients âgés de 18 ans et plus bénéficieront d’un accès gratuit aux célèbres fêtes Riu à la piscine, avec des thèmes variés tout au long de la semaine, animées par les meilleurs DJ et artistes de la région. Pour explorer davantage ce que le Riu a à offrir, les clients pourront profiter de certaines installations du Riu Naiboa.

Les vacanciers en quête d’une escapade tout compris dans un décor exotique auront beaucoup à découvrir au Playa Blanca Resort, au Panama, l’une des destinations les plus riches en biodiversité du monde. Niché le long de l’océan Pacifique sur une plage à couper le souffle à Playa Blanca, cet élégant hôtel en bord de mer offre aux familles, aux amis et aux couples des commodités telles qu’un accès à la plus grande piscine d’eau salée en Amérique centrale, une glissade d’eau sinueuse, des restaurants internationaux proposant des saveurs panaméennes locales et des fruits de mer frais, ainsi que des divertissements animés en soirée. Les clients auront également l’occasion unique d’observer des oiseaux tropicaux et des animaux exotiques au minizoo sur place.

Grâce à une sélection d’hôtels tout compris parmi les mieux cotés et aux meilleures aubaines saisonnières, les clients de Sunwing pourront voyager avec style, tout en respectant leur budget, dans la destination de leurs rêves sous notre aile. De plus, avec plus de flexibilité que jamais, ils peuvent modifier leurs plans en tout temps sans frais* et choisir parmi une gamme d'options d’assurance voyage complètes.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

