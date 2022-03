Copenhagen Capital A/S – Årsrapport 2021

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2021, hvoraf følgende kan fremhæves:

Årets resultat efter skat udgør kr. 159,5 mio. mod kr. 32,4 mio. for 2020. Resultat før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat (EBVAT) udgør et overskud på kr. 16,9 mio. mod kr. 14,8 mio. for 2020. Dermed er de udmeldte resultatforventninger indfriet.

Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til kr. 470,3 mio. mod kr. 316,4 mio. ultimo 2020. Soliditetsgraden udgør 43,17% pr. 31. december 2021 mod 39,33% for 2020.

Resultatet pr. aktie (EPS-D) er kr. 3,12 for perioden mod kr. 0,59 for 2020 og indre værdi pr. aktie (BVPS) kr. 7,57 pr. 31. december 2019 mod kr. 4,65 ultimo 2020.

Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 31. december 2021 kr. 1.112,0 mio. mod kr. 849,3 mio. ultimo 2020. Der er ved værdiansættelsen anvendt et vægtet afkastkrav på 3,66% mod 4,20% i 2020. Af værdireguleringen for 2021 på kr. 162,7 mio. kan 35% henføres til aktivt ’asset management’ og forøgede lejebetalinger og 65% henføres til ændrede markedsbestemte afkastkrav.

Rentebærende gæld i ejendommene udgør ultimo perioden kr. 528,2 mio. mod kr. 458,6 mio. ultimo 2020. Loan to value (nettorentebærende gæld i forhold til porteføljens markedsværdi) er pr. 31. december 2021 opgjort til 47,49% mod 54,00% ultimo 2018. Varigheden på den samlede låneportefølje er beregnet til 9,5.

Copenhagen Capital A/S har I 2021 købt ejendommen Ole Suhrs Gade 13-15, 1354 København K, færdiggjort ombygningen af Læderstræde 11, 1201 København K samt overtaget Helmersen Gruppen A/Ss andel og solgt ejendommen Esthersvej 12, 2900 Hellerup. Opførelsen af Frederikssundsvej 11, 2400 København NV er afsluttet og ejendommen er udlejet.

Som tidligere udmeldt forventer Copenhagen Capital A/S et resultat (EBVAT) for 2022 mellem kr. 17 mio. og kr. 20 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til dagsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb og slag af ejendomme, af COVID-19 og afledte konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine.

Der indstilles til generalforsamlingen at der udbetales udbytte på samlet kr. 23,6 mio.

”Det er med tilfredshed at Copenhagen Capital A/S kan fremlægge selskabets bedste resultat nogensinde, med et overskud på kr. 159,5 mio.” oplyser direktør Rasmus Greis. ”Vi har haft medvind fra et stærkt ejendomsmarked og faldende afkastkrav. Vi har i 2021 strømlinet virksomheden mod drift og udvikling af selskabets egne ejendomme, og Copenhagen Capital A/S er godt positioneret i markedet”.



”Copenhagen Capital A/S har i 2021 gennemført en vigtig tilpasning af forretningsstrategien og er godt rustet til at møde fremtiden.” udtaler bestyrelsesformand Christian Rossing Lønberg og supplerer ”Copenhagen Capital A/S holder fokus mod at være en seriøs aktør på det københavnske ejendomsmarked, hvor vi fortsætter med at gøre det, som vi har bevist, at vi er gode til”

