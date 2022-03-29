北村采用 Synchronoss 个人云技术推出 PicStorage 服务

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新泽西州布里奇沃特, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云、消息传送和数字产品及平台领域全球领先者和创新者 Synchronoss Technologies, Inc. （以下简称“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）今天宣布，日本领先的多媒体零售商北村（Kitamura）推出名称为 PicStorage 的 Synchronoss 个人云白标签版本。



北村是日本图像相关服务和产品领域的领先零售企业之一，服务范围包括相机、照片打印、视频配音、照片工作室、相册等。北村在全国拥有1000多个零售点，每年有超过2000万付费访客，注册其在线服务的消费者约有1000万。通过此次技术整合，北村将能够通过全新的 PicStorage 个人云产品提供无缝的在线和零售体验。

Synchronoss 日本总经理 Yosuke Morioka 表示：“除了我们的运营商和服务提供商合作伙伴之外，Synchronoss 还在探索我们云平台的新应用领域， 我们与北村的合作及他们推出PicStorage只是其中一例，显示了 Synchronoss 个人云可在多个行业和垂直领域用于增值服务。”

北村将以订阅服务的形式提供 PicStorage。它将包括一个品牌应用程序，以及用于存储、管理和共享数字内容的在线门户。

“推出 PicStorage 是对我们产品和服务组合的完美扩展，”北村首席数字官兼常务执行官 Hajime Yanagisawa 表示， “现在，数百万客户将能够保护他们在云中的数字内容，并用于和朋友及家人分享。PicStorage可让顾客以全新方式整理和欣赏照片与回忆。北村将通过照片相关服务继续扩展这项服务，以提升客户体验。”

除北村之外，Synchronoss 在美国、欧洲、亚洲等地也有诸多客户，包括 Verizon、AT&T、Tracfone、Assurant、Allstate Protection Plans、Telkomsel、BT、Proximus 和SFR。

关于北村（Kitamura）

北村是日本领先的摄影和视频相关产品和服务公司。公司拥有日本最大的内部实验室（照片和视频处理工厂），通过全国1000多家零售店和网店提供服务和产品。公司的使命是通过服务来塑造客户记忆（不仅是瞬间，而且是延续数十年的记忆）、还原照片并重现珍贵回忆。

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择 Synchronoss 产品，以随时与他们喜爱的人员、服务和内容保持同步。为此，Synchronoss 的1500多名才华横溢的员工每天在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com