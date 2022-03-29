Synchronoss Personal Cloud 支援 Kitamura 的 PicStorage 服務

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新澤西州布里奇沃特, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（下稱「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR) 是雲端、訊息和數碼產品和平台的全球領導者和創新者，今天宣佈日本領先的多媒體零售商 Kitamura 剛以 PicStorage 的品牌名稱推出白標籤版本的 Synchronoss Personal Cloud 服務。



Kitamura 是日本領先的零售商之一，提供與圖像相關的服務和產品，包括相機、照片打印、影片配音、照相館、相簿等等。該零售商在全國擁有 1,000 多個零售點，每年有超過 2,000 萬名付費訪客，約 1,000 萬名消費者註冊使用其網上服務。透過此次整合，Kitamura 將能夠透過全新的 PicStorage 個人雲端產品提供無縫的網上及零售體驗。

Synchronoss 日本總經理 Yosuke Morioka 表示：「除了我們的營運商和服務供應商合作夥伴外，Synchronoss 目前也為我們的雲端平台探索新的應用程式。我們與 Kitamura 的合作及 PicStorage 的推出，只是 Synchronoss Personal Cloud 在跨行業和垂直行業作為增值服務的其中一個例子。」

Kitamura 將提供以訂購為本的 PicStorage 服務。它將包括品牌應用程式，並讓人存取網上入口網站以儲存、管理和分享數碼內容。

Kitamura 數碼總監兼行政總裁 Hajime Yanagisawa 表示：「PicStorage 是我們的產品和服務組合的完美擴展。現在，數百萬名客戶將可在雲端上保護其數碼內容，並與朋友和家人分享。PicStorage 讓客戶可體驗整理和享受相片和回憶的新方式。Kitamura 將繼續以相片相關服務擴展上述服務，以增強客戶體驗。」

除了 Kitamura 外，Synchronoss 還在美國、歐洲和亞洲擁有不少客戶，包括 Verizon、AT&T、Tracfone、Assurant、Allstate Protection Plans、Telkomsel、BT、Proximus 和 SFR。

關於 Kitamura

Kitamura 是日本攝影和影片相關產品和服務的領先公司。該公司擁有日本最大的內部實驗室（照片和影片處理工廠），並透過全國 1,000 多家零售店和網上提供其服務與產品。公司的使命是提供塑造客戶回憶的服務，不僅在那一刻，而且是未來幾十年，並且恢復照片和重振珍貴的回憶。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

｜電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com