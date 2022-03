Converge Technology Solutions Corp. nomme Richard Lecoutre au poste de directeur financier

TORONTO et GATINEAU, Québec, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer la nomination de Richard Lecoutre au sein de l'équipe de direction de la Société, au poste de directeur financier.



Richard Lecoutre occupe actuellement le poste de directeur financier chez Softcat PLC, où il est responsable de toutes les opérations financières. Pendant l'exercice de ses fonctions chez Softcat, M. Lecoutre a joué un rôle essentiel dans l'introduction en bourse de l'entreprise en 2015 et dans l'augmentation de la capitalisation boursière de la société à 3,1 milliards de livres sterling. La vaste expérience couronnée de succès de Richard Lecoutre en matière de direction financière internationale l'a également amené à occuper des postes de direction en finance chez Volex plc et Genus plc. M. Lecoutre rejoindra Converge dans la seconde moitié du troisième trimestre après avoir terminé la période correspondant à son préavis chez Softcat.

« Je suis très heureux de me joindre à l'excellente équipe de Converge, et de contribuer à l'exécution continue de la stratégie d'expansion », a commenté Richard Lecoutre. « En plus d'une possibilité de croissance stimulée par les fusions et acquisitions, Converge est bien positionnée pour une importante croissance organique, favorisée par ses capacités techniques à fournir des solutions informatiques de pointe dans un environnement en constante évolution et, de manière tout aussi importante, par sa forte culture. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Richard au sein de la famille Converge en tant que directeur financier », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « L'expérience exceptionnelle de Richard pour permettre et soutenir la croissance, ainsi que sa solide expérience financière internationale, seront un atout majeur pour Converge dans la poursuite de notre expansion mondiale et notre évolution en tant qu'entreprise à l'échelle mondiale. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. L'approche de solution mondiale de Converge fournit des analyses avancées, la modernisation des applications, des solutions infonuagiques, de cybersécurité et d'infrastructure numérique, et des offres de travail numérique à ses clients dans divers secteurs. La Société prend en charge ces solutions grâce à son expertise dans les services de conseil, de mise en œuvre et gérés à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site convergetp.com.