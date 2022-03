Focus Graphite Inc. a le plaisir de participer à la webdiffusion en direct de VirtualInvestorConferences.com le 30 mars

English French

KINGSTON, Ontario, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Focus Graphite Inc. (TSX.V:FMS, OTCQX:FCSMF) (FRA:FKC), une société minière junior qui met en valeur des gisements de graphite à grande échelle au Québec, au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa consultante en relations avec les investisseurs, Kimberly Darlington, fera une présentation en direct sur VirtualInvestorConferences.com le 30 mars 2022.



DATE : 30 Mars 2022

HEURE : 13:00H

LIEN : https://bit.ly/3Cqx2B5

Disponible pour des entretiens individuels : les 1er, 4 et 5 avril

Il s'agira d'un événement en ligne interactif et en direct au cours duquel les investisseurs seront invités à poser des questions à la société en temps réel. Si les participants ne peuvent pas se joindre à l'événement en direct le jour de la conférence, un enregistrement sera également disponible après l'événement.

Il est recommandé aux investisseurs de s'inscrire au préalable et de procéder à la vérification en ligne du système afin d'accélérer leur participation et de recevoir les mises à jour de l'événement.

Pour en savoir plus sur l'événement, consultez le site www.virtualinvestorconferences.com .

Faits marquants récents de l'entreprise

15 mars 2022, Focus Graphite débute la phase 1 des forages sur les cibles CGMO Sud-Ouest et Limbe Ouest au Lac Tétépisca, Québec

17 février 2022, Focus Graphite annonce une nouvelle estimation majeure des ressources minérales au Lac Tétépisca, Québec.

20 décembre 2021, Focus Graphite annonce une augmentation de son financement à 5,2 M$.



À propos de Focus Graphite

Focus Graphite Inc. est une société d'exploration et de mise en valeur qui cherche à produire un concentré de graphite en paillettes sur ses projets de graphite en paillettes du Lac Knife et du Lac Tétépisca, dont elle est l'unique propriétaire et qui sont situés dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Dans le cadre de sa mission visant à créer une valeur actionnariale durable à long terme, Focus évalue également la faisabilité de produire des produits de graphite spécialisés à valeur ajoutée, notamment du graphite sphérique de qualité pile. Focus Graphite est une société de développement de graphite axée sur la technologie, dont la vision est de créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. Focus détient également une participation dans Grafoid Inc., développeur d'applications du graphène. Focus s'engage à opérer d'une manière socialement, écologiquement et éthiquement responsable.

Pour de plus amples informations sur Focus Graphite et sur les projets Lac Tétépisca et Lac Knife de la Société, veuillez consulter le site Web de Focus à l'adresse suivante www.focusgraphite.com

À propos des conférences virtuelles pour les investisseurs®

Virtual Investor Conferences (VIC) est la principale série de conférences propriétaires destinées aux investisseurs. Il s'agit d'un forum interactif permettant aux sociétés cotées en bourse de se présenter directement aux investisseurs.

Solution d'engagement des investisseurs en temps réel, VIC est spécialement conçu pour offrir aux entreprises un accès plus efficace aux investisseurs. Reproduisant les éléments d'une conférence d'investisseurs sur place, VIC offre aux entreprises des capacités accrues pour entrer en contact avec les investisseurs, planifier des rencontres individuelles ciblées et améliorer leurs présentations avec du contenu vidéo dynamique. Accélérant le prochain niveau d'engagement des investisseurs, Virtual Investor Conferences fournit des communications de pointe aux investisseurs à un réseau mondial d'investisseurs particuliers et institutionnels.

CONTACTS:

Kimberly Darlington,

Communications, Focus Graphite

kdarlington@focusgraphite.com

Judith Mazvihwa-Maclean

Directrice Financière, Focus Graphite

jmazvihwa@focusgraphite.com

(613) 581-4040