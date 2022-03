LeddarTech gibt auf der Automotive Tech.AD Berlin (Deutschland) vom 3. bis 5. April 2022 Informationen über den Wert von Rohdatenfusion und Wahrnehmung preis

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, freut sich, seine Teilnahme als Aussteller und Keynote-Speaker an der Automotive Tech.AD Berlin im Hotel Titanic Chaussee Berlin bekannt geben zu können.



4. bis 5. April 2022: LeddarTech’s LeddarVision™ Demonstrator Space (live und virtuell)

Nehmen Sie an praktischen Vorführungen des LeddarTech-Teams zu LeddarVision teil. Die einzige Software für Sensorfusion und Wahrnehmung, die die Rohdatenfusion verwendet, um komplexe Sensor-Sets zu vereinfachen, eliminiert die Abhängigkeit von Hardware und bietet Kunden die Flexibilität, Lösungen schnell über verschiedene Fahrzeugmodelle hinweg zu skalieren und so eine höhere ADAS- und AD-Leistung zu erzielen.

Lernen Sie den CTO von LeddarTech, Pierre Olivier, kennen, ein Pionier auf dem Gebiet der Sensorik mit über 30 Jahren Erfahrung, der während der Konferenz auf diesen Veranstaltungen referiert:

Sonntag, 3. April 2022, 19:45 bis 23:00 Uhr MEZ: Einführungssitzung



Thema: The Road to Full Automation - Progress and Challenges (Der Weg zur Vollautomatisierung - Fortschritte und Herausforderungen)

Montag, 4. April 2022, 10:00 bis 10:30 Uhr MEZ: Präsentation



Thema: Sensing and Perception Technology – Solutions That Solve Critical Sensing Challenges (Sensor- und Wahrnehmungstechnologie – Lösungen für kritische Herausforderungen in der Sensorik)

Erfahren Sie mehr über LeddarVision, eine Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die ein umfassendes 3D-RGBD-Umgebungsmodell mit Mehrsensor-Unterstützung für Kamera-, Radar- und LiDAR-Konfigurationen generiert. Diese softwarezentrierte Lösung bietet eine überragende Performance auf dem Gebiet der Wahrnehmung auf Basis der Wegplanung, Freiraumerkennung und verbesserten Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung.

Über Automotive Tech.AD Berlin

Tech.AD Europe versorgt Sie mit neuen Ideen, Geschäftsverbindungen und Inspiration. Die Konferenz richtet sich an zukunftsorientierte Ingenieure und Automobilexperten von OEMs, Tier 1s, Automobilzulieferern, Lösungsanbietern und führenden Forschungsinstituten mit den Schwerpunkten KI + maschinelles Lernen, Sensor- und Wahrnehmungstechnologien, Softwarearchitekturen und AV-Plattformen, Tests und Validierung, Nutzfahrzeuge und frühe Einführung, Konnektivität und 5G, Infrastrukturen und Smart Cities, Sicherheit und mehr. Nehmen Sie an der Konferenz mit über 500 der einflussreichsten technischen Experten und Führungskräfte für autonome Fahrzeuge in Berlin oder auch online teil! Registrieren Sie sich noch heute unter https://www.autonomous-driving-berlin.com/ , um LeddarTech persönlich oder digital zu begleiten.

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet. Es handelt sich um ein Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik-, Fusions- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette zu lösen. LeddarTech bietet kosteneffiziente Wahrnehmungslösungen, die von ADAS der Stufe 2+ bis hin zu vollständiger Autonomie der Stufe 5 mit LeddarVision™ skalierbar sind, einer Plattform für Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmung, die aus einer Vielzahl von Sensortypen und -konfigurationen ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell erstellt. Des Weiteren unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1-2-Zulieferer mit wichtigen Technologiebausteinen wie dem digitalen Strahlführungsgerät LeddarSteer™ und der Entwicklungslösung LiDAR XLRator™ für die Entwicklung von Solid-State-LiDARs in Automobilqualität, die auf der LeddarEngine™ sowie auf Kernkomponenten von globalen Halbleiterpartnern basiert. Das Unternehmen ist mit über 100 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube .

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt für Investor Relations: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.