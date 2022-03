LeddarTech, 2022년 4월 3일부터 5일까지 열리는 Automotive Tech.AD Berlin (독일)에서 로데이터 융합 및 인지 기술 선보일 예정 향상된 탐지 능력으로 자율주행 안전성 강화하는 친환경 인지 기술 시연

March 29, 2022 19:23 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA