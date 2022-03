LeddarTech จะปลดล็อกคุณค่าของการหลอมรวมและการรับรู้ข้อมูลดิบที่ Automotive Tech.AD Berlin (เยอรมนี) ในวันที่ 3-5 เมษายน 2022

เทคโนโลยีการรับรู้สภาพแวดล้อมเพื่อการขับขี่อัตโนมัติที่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยการตรวจจับที่ดีขึ้น

March 29, 2022 19:23 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA