LeddarTech将于2022年4月3日至5日在德国柏林Automotive Tech.AD Berlin展会上揭示原始数据融合和感知的价值

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魁北克市, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大、最准确的ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®很高兴地宣布，该公司将作为参展商和主旨发言人参加在Titanic Chaussee Hotel Berlin举办的Automotive Tech.AD活动。

2022年4月4日至5日： LeddarTech的LeddarVision™演示空间 （现场和虚拟方式）

观看LeddarTech团队的 LeddarVision 真实世界演示。唯一使用原始数据融合的传感器融合和感知软件，简化复杂的传感器集，消除对硬件的依赖，让客户能够灵活地跨车型快速扩展解决方案，实现更强大的ADAS和AD性能。

与LeddarTech首席技术官Pierre Olivier会面，这位拥有30余年经验的感知技术领域先锋人物将在本次展会的以下环节进行介绍演讲：

2022年4月3日（星期日），19:45–23:00 （欧洲中部时间）： 开场白环节



主题： 通往全面自动化的道路——进步和挑战

2022年4月4日（星期一），10:00–10:30（欧洲中部时间）： 演讲



主题： 传感和感知技术——关键传感挑战的解决方案

了解LeddarVision，这是一个原始数据传感器融合与感知平台，可针对摄像头、雷达和LiDAR配置生成具有多传感器支持的全面3D环境模型。这种以软件为中心的解决方案通过路径规划、可通行区域检测和增强物体检测、跟踪和分类来提供卓越的感知性能。

关于 Automotive Tech.AD Berlin

Tech.AD Europe为您提供新的想法、联系和灵感。本次活动面向原始设备制造商、1级供应商、汽车供应商、解决方案提供商和领先研究机构中的高级工程师和汽车专家，主要关注人工智能+机器学习、传感器和感知技术、软件架构和AV平台、测试和验证、商用车辆和早期部署、连接和5G、基础设施和智能城市、安全和安保等。亲临柏林或通过线上方式与超过500名最具影响力的自动驾驶汽车技术专家和高管一起参与此次活动！ 要亲临现场或通过线上方式和LeddarTech一起参会，请立即通过 https://www.autonomous-driving-berlin.com/ 注册。

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级+ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过关键技术构建块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持，其中包括LeddarSteer™数字波束转向，以及基于LeddarEngine™和来自全球半导体合作伙伴核心组件、面向汽车级固态LiDAR的开发解决方案LiDAR XLRator™。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利技术超过100项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转分机232

daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。