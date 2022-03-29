LeddarTech 將於 2022 年 4 月 3 日至 5 日在 Automotive Tech.AD Berlin（德國）公開原始數據融合和感知的價值

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魁北克市, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®提供最靈活、穩健和準確的先進輔助駕駛系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者，其欣然宣佈作為參展商和主題演講者參與在德國柏林 Titanic Chaussee Hotel Berlin 舉行的 Automotive Tech.AD Berlin 大會。



2022 年 4 月 4 日至 5 日： LeddarTech 的 LeddarVision™ 示範空間 （現場及虛擬）

與 LeddarTech 團隊一起參與 LeddarVision 的真實示範。唯一使用原始數據融合的感應器融合和感知軟件，簡化了複雜感應器套件，消除了對硬件的依賴，並為客戶提供跨車型快速擴展解決方案的靈活性，從而提供更出色的先進駕駛員輔助系統及無人駕駛性能。

與具有 30 多年經驗的傳感應先驅 LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 會面，他在會議期間將出席以下活動：

2022 年 4 月 3 日（星期日）晚上 19:45 至 23:00（歐洲中部時間） 破冰環節



主題： The Road to Full Automation - Progress and Challenges（全自動化之路 - 進步與挑戰）

2022 年 4 月 4 日（星期一）上午 10:00 至 10:30（歐洲中部時間）： 簡報會



主題： Sensing and Perception Technology – Solutions That Solve Critical Sensing Challenges（感應和感知技術 – 解決關鍵感應挑戰的解決方案）

了解作為原始數據傳感器融合和感知平台 LeddarVision 可產生全面的 3D RGBD 環境模型，並為攝影鏡頭、雷達及 LiDAR 配備提供多感應器支援。這解決方案以軟件為中心，透過路徑規劃、自由空間檢測和增強物體檢測、追蹤及分類來提供卓越的感知性能。

關於 Automotive Tech.AD Berlin 大會

Tech.AD Europe 為您提供全新理念、連繫與靈感。本次活動面向代工生產商、一級供應商、汽車供應商、解決方案供應商及領先的研究機構的高級工程師和汽車專家，專注於人工智能和機器學習、感應器和感知技術、軟件架構和 AV 平台、測試和驗證、商用車輛以及早期部署、連接與5G、基礎設施及智能城市、安全與安保性等等。來加入超過 500 位最具影響力的自動駕駛汽車技術專家與高管人員在柏林及網上的行列！ 請親身或以數碼方式立即註冊加入 LeddarTech ： https://www.autonomous-driving-berlin.com/ 。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 Tier 1-2 汽車供應商提供關鍵技術構建模組，例如 LeddarSteer™ 數碼光束轉向和 LiDAR XLRator™，這是一種基於 LeddarEngine™ 和來自全球半導體合作夥伴核心組件的汽車級固態 LiDAR 開發解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球行銷、傳訊及投資者關係副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 內線 232

daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡 ： InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。