DANONE : Indicateurs clés 2020 et 2021 retraités selon les nouveaux secteurs opérationnels

Communiqué de presse – Paris, le 30 mars 2022

Indicateurs clés 2020 et 2021 retraités selon les nouveaux secteurs opérationnels

Comme annoncé le 8 mars 2022, Danone va communiquer, à partir de 2022, ses indicateurs clés (chiffre d’affaires, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon ses nouveaux secteurs opérationnels, correspondant aux 4 zones suivantes1 :

Europe

Amérique du Nord, incluant les Etats-Unis et le Canada

Chine, Asie du Nord et Océanie incluant la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande

Reste du Monde, incluant l’Asie du Sud-Est, l’Amérique Latine, la CEI, l’Afrique, la Turquie et le Moyen-Orient

L’entreprise maintiendra un reporting global par catégorie pour le chiffre d’affaires, le résultat et la marge opérationnels courants, pour les catégories EDP, Nutrition Spécialisée et Eaux.

Danone adaptera également le reporting de la croissance organique du chiffre d’affaires : le composant Mix sera désormais regroupé avec l’effet Volumes, au lieu de l’effet Prix.

Figurent ci-dessous les indicateurs 2020 et 2021 retraités (données non-auditées) selon les nouveaux secteurs opérationnels.

Chiffre d’affaires 2020 et 2021 retraités selon les nouveaux secteurs opérationnels

2020 2021 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 2021 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 127 1 995 2 048 1 987 8 156 1 987 2 155 2 122 2 077 8 341 Amérique du Nord 1 375 1 392 1 325 1 300 5 392 1 316 1 391 1 413 1 443 5 564 Chine, Asie du Nord & Océanie 684 841 707 617 2 848 598 832 801 777 3 008 Reste du Monde 2 056 1 727 1 741 1 725 7 225 1 756 1 793 1 822 1 944 7 369 PAR CATÉGORIE EDP 3 364 3 238 3 108 3 131 12 823 3 149 3 254 3 269 3 386 13 090 Nutrition Spécialisée 1 949 1 792 1 698 1 753 7 192 1 719 1 793 1 777 1 931 7 230 Eaux 928 925 1 015 743 3 605 790 1 125 1 112 925 3 961 Total 6 242 5 954 5 821 5 628 23 620 5 657 6 171 6 158 6 242 24 281

Croissance en données comparable 2021 retraitée selon les nouveaux secteurs opérationnels et nouveau reporting volume/mix

Premier trimestre

2021 Second trimestre

2021 Troisième trimestre

2021 Quatrième trimestre

2021 Exercice annuel

2021 Variation en données comparables Variation Volume/mix Variation en données comparables Variation Volume/mix Variation en données comparables Variation Volume/mix Variation en données comparables Variation Volume/mix Variation en données comparables Variation Volume/mix PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe -6,1% -5,1% +7,1% +6,2% +2,8% +2,1% +3,5% +2,5% +1,7% +1,3% Amérique du Nord +2,5% +0,9% +5,2% +5,0% +5,3% +4,0% +5,8% +3,9% +4,7% +3,4% Chine, Asie du Nord & Océanie -10,9% -10,4% +1,3% +0,0% +10,0% +12,6% +19,3% +19,3% +4,6% +5,0% Reste du Monde -1,3% -4,8% +10,0% +5,9% +1,3% -2,3% +6,3% +0,2% +4,0% -0,3% PAR CATÉGORIE EDP +1,6% +0,2% +4,8% +3,9% +4,1% +1,7% +4,3% +0,9% +3,7% +1,6% Nutrition Spécialisée -7,7% -8,8% +2,8% +1,4% +2,9% +3,2% +6,4% +6,0% +1,0% +0,3% Eaux -11,6% -10,5% +19,5% +15,3% +4,6% +4,2% +17,3% +12,8% +7,2% +5,3% Total -3,3% -4,3% +6,6% +4,9% +3,8% +2,6% +6,7% +4,0% +3,4% +1,8%

Résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante 2020 et 2021 retraités selon les nouveaux secteurs opérationnels

Chiffre d’affaires (m€),

Résultat opérationnel courant (€m) et marge opérationnelle courante (%) S1 2020 2020 S1 2021 2021 Chiffre d’affaires (€m) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Chiffre d’affaires (€m) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Chiffre d’affaires (€m) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) Chiffre d’affaires (€m) Résultat opérationnel (m€) Marge

(%) PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 4 121 631 15,3% 8 156 1 221 15,0% 4 142 625 15,1% 8 341 1 291 15,5% Amérique du Nord 2 767 277 10,0% 5 392 631 11,7% 2 707 283 10,4% 5 564 603 10,8% Chine, Asie du Nord & Océanie 1 525 504 33,0% 2 848 904 31,8% 1 430 423 29,6% 3 008 939 31,2% Reste du Monde 3 777 290 7,7% 7 225 561 7,8% 3 556 221 6,2% 7 369 504 6,8% PAR CATÉGORIE EDP 6 599 598 9,1% 12 823 1 303 10,2% 6 406 584 9,1% 13 090 1 287 9,8% Nutrition Spécialisée 3 739 987 26,4% 7 192 1 763 24,5% 3 513 804 22,9% 7 230 1 697 23,5% Eaux 1 851 117 6,3% 3 605 251 7,0% 1 916 163 8,5% 3 961 353 8,9% Total 12 189 1 702 14,0% 23 620 3 317 14,0% 11 835 1 551 13,1% 24 281 3 337 13,7%









ANNEXE

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités des pays en hyperinflation au sens de la norme IAS 29 (comme les entités argentines depuis le 1er janvier 2019) ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérati







1 En raison de changements de gestion de certaines entités dans le cadre de la nouvelle organisation, 143m€ du chiffre d’affaires de la zone appelée précédemment Reste du Monde ont été réalloués aux chiffres d’affaires de l’Europe et de l’Amérique du Nord pour l’exercice 2021.

Toutes les références aux variations en données comparables de données telles que le chiffre d'affaires, au résultat opérationnel courant, à la marge opérationnelle courante correspondent à des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. Leur définition ainsi que leur rapprochement avec les états financiers figurent en page 3 ci-après.





Pièce jointe