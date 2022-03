Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeella aikavälillä 31.3.-4.4.2022

English Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2022 KLO 9.00 (EET/EEST)

Evli Pankki Oyj tiedotti 25.3.2022 toteuttavansa järjestelyn, jolla Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi, Evli Oyj:ksi, ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu. Fellow Financen sulauduttua Evli Pankin pankkiliiketoimintaa jatkavaan yhtiöön Evli Pankista tulee Fellow Pankki Oyj. Jakautumisen ja sulautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 2.4.2022.



Evli Pankin osakkeella viimeistään 30.3.2022 tehdyt osakeostot oikeuttavat saamaan vastikeosakkeina jakautumisessa annettavia Evli Oyj:n osakkeita. 31.3.2022 tai 1.4.2022 jätetyt ostotoimeksiannot Evli Pankin osakkeella eivät oikeuta vastikeosakkeeseen.

Evli Pankki Oyj:n osakkeen osto oikeuttaa seuraavaan vastikkeeseen:

30.3.2022: Fellow Pankin osake sekä vastikeosakkeena saatava Evli Oyj:n osake.

31.3.2022: Fellow Pankin osake. 31.3. tehty toimeksianto ei oikeuta vastikeosakkeeseen.

1.4.2022: Fellow Pankin osake. 1.4. tehty toimeksianto ei oikeuta vastikeosakkeeseen.

4.4.2022: Kaupankäynnin Evli Oyj:n osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Kaikki Evli Pankin osakkeilla viimeistään 30.3.2022 tehdyt kaupat, joita ei ole selvitetty 2.4.2022 mennessä, selvitetään normaalin selvitystoiminnan mukaisesti. Sijoittajat, jotka ovat hankkineet Evli Pankin osakkeita tällaisilla kaupoilla, saavat selvityksessä sekä Evlin että Fellow Pankin osakkeita.

Evli Pankki Oyj



Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com



Evli Pankki lyhyesti

Evli Pankki on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli Pankki on Suomen parhaaksi arvioitu* ja suosituin** yhteisövarainhoitaja. Evli Pankki on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa.***

Evli Pankin hallinnoitavana on 17,5 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2021). Evli Pankki-konsernin oma pääoma on 118,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,4 prosenttia (31.12.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 290 henkilöä. Evli Pankin B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset, ja Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset ***SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021



Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com