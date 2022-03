English Finnish

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 30. MAALISKUUTA 2022 KLO 9.00

Cargotec täsmentää strategiaansa keskittymään kestävään ja kannattavaan kasvuun kannattavissa ydinliiketoiminnoissaan, suunnittelee vetäytyvänsä Kalmarin raskaista nostureista ja käynnistää MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin

Cargotecin hallitus on päättänyt täsmentää yhtiön strategiaa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Cargotec aikoo keskittyä tulevaisuudessa kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa (“Ydinliiketoiminnat”). Cargotecin visio ja strategian läpimurtotavoitteet kestävä kehitys ja kannattava kasvu säilyvät.



Cargotec käynnistää MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin sisältäen liiketoiminnan mahdollisen myynnin. Arviointi kattaa koko liiketoiminta-alueen, johon kuuluvat kauppalaiva-, offshore- ja huoltoliiketoiminnat. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija.

Kalmar keskittyy jatkossa pienempiin kontinkäsittelylaitteisiin, ja Cargotec alkaa suunnitella vetäytymistä Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta. Jatkossa Kalmar tarjoaisi toimialaa muovaavia, ekotehokkaita lastinkäsittelylaitteita ja tukipalveluita mobiililaitteiden eri tuotekategoriossa sekä kontti- ja kuljetuslukkeja ja Bromma-tarttujia.

Hiab, maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja, kuuluu jatkossakin Cargotecin strategian keskiöön, ja sen liiketoiminta pysyy ennallaan. Cargotec aikoo kuitenkin vauhdittaa yritysostoja Hiabissa.

Cargotec suunnittelee myös tarkastelevansa toimintamalliaan, jotta se palvelisi uudistuvaa yhtiötä. Seuraavan 12 kuukauden aikana Cargotec suunnittelee pääoman kohdentamista yritysostoihin, tuotekehityspanostuksiin sähköistämisessä, robotiikassa ja digitalisaatiossa ja Mission Climate -ympäristöohjelmaan.

Suunnitellut toimenpiteet ovat ehdollisia tavanomaisille laille ja säädöksille ja yhteistoimintaelinten kuulemisille.

Cargotecin Ydinliiketoiminnat tarjoavat asiakkaille elinkaaripalveluita ja markkinoiden johtavia laitteita ja teknologioita. Automatisoidut, robotisoidut ja nollapäästöiset laitteet auttavat Kalmarin ja Hiabin asiakkaita vastuullisuushaasteiden ratkaisemisessa.

Vuoden 2021* lukuihin perustuen Ydinliiketoimintojen liikevaihto olisi ollut 2,6 miljardia euroa eli noin 80 prosenttia Cargotecin kokonaisliikevaihdosta. Ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali olisi ollut 10,1 %, kun Cargotecin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuonna 2021 oli 7,0 %. Huoltoliiketoiminnan osuus olisi ollut 31 prosenttia Ydinliiketoimintojen liikevaihdosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty avainlukuja liiketoiminnoittain vuodelta 2021.

Miljoonaa euroa vuonna 2021 Hiab Kalmar ilman raskaita satamanostureita Kalmarin raskaat satamanosturit MacGregor Liikevaihto 1 250 1 365 97 553 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,3 % 10,1 % -20,8 % -2,7 % Tilauskanta kauden lopussa 985 1 151 151 560

*Hiabin ja MacGregorin luvut perustuvat Cargotecin tilintarkastettuun vuoden 2021 tilinpäätökseen. Kalmarin ja Ydinliiketoimintojen luvut ovat johdon arvioita eivätkä sisällä myytyä Navis-ohjelmistoliiketoimintaa. Naviksen yhdistely Cargotecin tulokseen päättyi 1. heinäkuuta 2021. Cargotecin vuoden 2021 vertailukelpoinen liikevoitto sisältää Naviksen ja Konsernihallinnon ja tukitoimintojen vertailukelpoiset liikevoitot.

Hallituksen päätöksellä ei ole vaikutusta Cargotecin 3. helmikuuta 2022 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistettuihin näkymiin. Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

“Strateginen suuntamme kohti fokusoituneempaa Cargotecia on osoitus sitoutumisestamme kestävään ja kannattavaan kasvuun sekä henkilöstömme erinomaisesta kyvystä sopeutua uusiin haasteisiin. Cargotecin hallitus on vakuuttunut, että nyt on oikea hetki varmistaa nopeutettu mutta hallittu siirtymä entistä kannattavampaan ja tulevaisuuden vaatimuksiin entistä paremmin vastaavaan liiketoimintaan”, sanoo Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin.

“Cargotec täsmensi strategiaansa huhtikuussa 2021, ja kestävä kehitys ja kannattava kasvu valittiin läpimurtotavoitteiksi. Visiomme pysyy, mutta keskitymme jatkossa kannattaviin ydinliiketoimintoihimme. Tämä mahdollistaisi lisäpanostukset tutkimukseen ja kehitykseen ja yrityskauppoihin. Olen luottavainen, että uuden strategisen suuntamme ansiosta olemme hyvissä asemissa kasvattamaan liiketoimintaamme toimialamme trendien sähköistämisen, automaation ja digitalisaation avulla”, sanoo Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

“Cargotecin kaksi kannattavaa ja lähes yhtä suurta Ydinliiketoimintaa Hiab ja uudistuva Kalmar tarjoavat asiakkaille elinkaaripalveluita ja markkinoiden johtavia laitteita ja teknologioita. Näiden liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on jo ollut yli 10 prosenttia, ja niiden liiketoiminta on luonteeltaan toistuvaa. Molemmilla on myös vahvat markkina-asemat rakenteeltaan houkuttelevilla markkinoilla. Suunnittelemme sen sijaan vetäytymistä tai arvioimme strategisia vaihtoehtoja projektiliiketoiminnoista, joissa emme ole olleet yhtä menestyksekkäitä”, Mika Vehviläinen jatkaa.

Cargotec järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle virtuaalisen tiedotustilaisuuden aiheesta tänään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2022 kello 10.00. Tilaisuuteen kuuluu Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen esitys, jonka jälkeen voi esittää kysymyksiä. Kysymyksiin ovat vastaamassa toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Tilaisuuden ja esitysmateriaalien kieli on englanti.

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2022-march-webcast

Tilaisuuteen voi osallistua myös osallistua soittamalla numeroon 09 81710310 ja esittämällä tunnuksen 33455391#.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, ja esitysmateriaalit ovat saatavilla Cargotecin verkkosivuilla ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Laine, strategiajohtaja, puh. 020 777 4179

Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 020 777 4105

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi