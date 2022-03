English Finnish

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS HYLKÄSI AFARAK GROUP OYJ:N VALITUSLUPAHAKEMUKSEN

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Afarakin valituslupahakemuksen. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua Afarakin valitukseen.

Näin ollen Finanssivalvonnan 23.9.2019 antama päätös koskien Finanssivalvonnan Afarakille määräämää 1 450 000 euron seuraamusmaksua sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä on lainvoimainen.

