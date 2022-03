Célébrations de la livraison du 10e avion d’affaires Global 7500 à VistaJet et de celle du 100e avion Global 7500 de Bombardier, une autre étape importante pour cet avion phare de l’industrie

English French

Une étape historique importante : après la 100 e livraison de cet avion par Bombardier, VistaJet offre maintenant 10 avions d’affaires Global 7500;

VistaJet continue d’élargir sa flotte à l’échelle mondiale et exploite maintenant 10 % de tous les avions Global 7500 dans le monde;

Cette célébration souligne la solide relation entre deux piliers de l’aviation d’affaires offrant des avions inégalés à un bassin croissant de clients;

L’avion d’affaires Global 7500 de Bombardier vient élargir la flotte d’avions très long-courriers de VistaJet et renforce la confiance de celle-ci dans les perspectives des voyages en avion d’affaires en 2022 et au-delà.

MONTRÉAL, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et unique société d’aviation d’affaires mondiale, et Bombardier, avionneur à l’avant-garde de l’industrie, ont célébré une étape importante dans les livraisons de l’avion Global 7500, l’avion phare de l’industrie.

La cérémonie du 29 mars au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier à Montréal marque pour Bombardier la 100e livraison de son avion très long-courrier au vol tout en douceur, et marque pour VistaJet la réception du 10e avion de ce modèle à se joindre à sa flotte, ce qui en fait le plus important exploitant d’avions Global 7500 dans le monde. L’événement a souligné la relation de longue date entre les deux entreprises et témoigné du succès de cet avion d’affaires inégalé. VistaJet prévoit jusqu’à 17 avions Global 7500 dans sa flotte d’ici la fin de 2022.

Thomas Flohr, fondateur et président de VistaJet, commente : « Nous sommes extrêmement fiers de vivre ce moment historique avec Bombardier, alors que nous élargissons notre flotte d’avions Global 7500 pour répondre à la demande croissante de solutions très long-courriers. VistaJet s’est engagée en faveur de l’avenir écoresponsable de l’aviation et soutient l’industrie mondiale par cette expansion. Notre offre améliorée de produits à bord de l’avion d’affaires Global 7500 garantit également que nos clients, qu’ils voyagent pour affaires ou pour agrément, jouiront de l’expérience de vol la meilleure et la plus harmonieuse. Nous sommes impatients d’accueillir plus de Membres et de soutenir le monde des affaires, alors que notre flotte d’avions Global 7500 en plein essor entame une nouvelle ère pour les voyages privés long-courriers. »

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier Inc., ajoute : « Je suis ravi de célébrer avec notre précieux client VistaJet la 100e livraison d’avion Global 7500. VistaJet a vite compris que cet avion transformerait l’aviation d’affaires et a vite reconnu l’énorme succès de l’avion Global 7500 de Bombardier à transformer l’industrie de l’aviation privée. Je tiens à remercier nos équipes de Montréal, de Toronto et de Wichita d’avoir conçu, construit et testé cet avion, un exploit technologique. C’est grâce à leurs talents et à leur dévouement que cet avion a pu relever la barre de l’excellence dans ce secteur. »

Avec une autonomie de plus de 7 700 milles marins, le positionnant en tête de l’industrie, l’avion Global 7500 de Bombardier permet des voyages privés long-courriers à l’échelle mondiale. Le réseau sans pareil de VistaJet procure aux avions d’affaires Global 7500 un espace d’exploitation maximal et offre à ses Membres tout un éventail élargi de vols sans escale. Avec VistaJet, les passagers peuvent faire des vols long-courriers à bord du biréacteur Global 7500 vers 187 pays du monde entier, ce qui leur donne accès à 96 % du globe et à certaines des régions les plus difficiles d’accès en un seul vol.

Les avions Global 7500 de la flotte de VistaJet ont déjà effectué plusieurs vols sans escale incroyables, notamment São Paulo-Maldives (durée de vol de 15 heures et 43 minutes), Los Angeles-Hong Kong (durée de vol de 14 heures et 50 minutes), St Maarten-Seychelles (durée de vol de 14 heures et 45 minutes), Phuket-Vancouver (durée de vol de 13 heures et 50 minutes), Liège-Djakarta (durée de vol de 13 heures et 30 minutes), Honolulu-Helsinki (durée de vol de 13 heures et 30 minutes) et de nombreux vols au départ du Moyen-Orient – dont Abu Dhabi-Washington (durée de vol de 13 heures et 50 minutes), Abu Dhabi-Sydney (durée de vol de 13 heures et 30 minutes) et Abu Dhabi-New York (durée de vol de 13 heures et 10 minutes).

L’avion Global 7500 de Bombardier est le premier avion d’affaires à avoir fait l’objet d’une déclaration environnementale de produit offrant une transparence complète sur ses performances. Il vole à plus haute altitude (jusqu’à 51 000 pi) que les avions commerciaux, où l’air est moins dense, ce qui lui permet de voler plus vite tout en consommant moins de carburant. Cela s’inscrit parfaitement dans l’engagement de VistaJet à devenir la première société d’aviation d’affaires neutre en carbone d’ici 2025.

Pour vivre l’expérience virtuelle du biréacteur d’affaires Global 7500, cliquer ici .

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et unique société d’aviation d’affaires mondiale. À bord de sa flotte de plus de 80 avions d’affaires argent et rouge, VistaJet a transporté des dirigeants d’entreprise et de gouvernements et des clients privés vers 187 pays, couvrant 96 % de la planète.

Fondée en 2004, la société a été la pionnière d’un modèle d’affaires novateur où les clients ont accès à la totalité de la flotte, tout en ne payant que pour les heures de vol effectuées, sans les responsabilités et les risques de gestion d’actif associés à la propriété des avions. L’adhésion au programme emblématique de VistaJet offre aux clients un abonnement personnalisé à des heures de vol à bord de sa flotte d’avions moyen et long-courriers, pour les transporter partout et en tout lieu.

VistaJet fait partie de Vista Global Holding (Vista) – le premier écosystème d’aviation privée du monde, intégrant un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions de propriété allégée pour couvrir tous les aspects clés de l’aviation d’affaires.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur VistaJet à l’adresse vistajet.com

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’aérostructures, d’assemblage et de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un établissement qui ouvrira en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie de Bombardier, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

VistaJet Limited est un transporteur aérien européen qui exploite des avions immatriculés 9H en vertu du certificat d’exploitant aérien maltais no MT-17 et qui est constitué en société à Malte sous le numéro de société C 55231. VistaJet US Inc. est un courtier de nolisement aérien qui n’exploite pas d’avions. VistaJet et ses filiales ne sont pas des transporteurs américains directs. Les avions appartenant à VistaJet et immatriculés aux États-Unis sont exploités par des transporteurs aériens américains titulaires d’une licence, dont XOJET Aviation LLC.