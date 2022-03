English Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2022 klo 11.30



Sampo palauttaa ylimääräistä pääomaa käynnistämällä uuden omien osakkeiden osto-ohjelman

Sampo Oyj:n hallitus on tänään päättänyt Sammon A-osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä yhtiökokoukselta 19.5.2021 saamansa valtuutuksen mukaisesti.

Osto-ohjelmassa Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 250 miljoonaa euroa. Sammon A-osakkeita voidaan ostaa korkeintaan 6,7 miljoonaa kappaletta, joka on noin 1,2 prosenttia kaikista Sammon osakkeista, joita on tiedotteen julkaisuajankohtana 555 351 850 osaketta.

- Sammon tavoitteena on vahva ja tehokas tase, joka vastaa sen vakavaraisuus- ja velkaisuusastetavoitteita. Tänään ilmoitetussa osto-ohjelmassa voimme käyttää yhtiön omien osakkeiden ostoon ylimääräisestä pääomastamme jopa 250 miljoonaa euroa ennen kevään 2022 yhtiökokousta, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön omaa pääomaa ja voitonjakokelpoisia varoja. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Osakkeiden takaisinostot alkavat aikaisintaan 31.3.2022 ja päättyvät viimeistään 17.5.2022. Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä kullakin markkinapaikalla vallitsevan hintatason mukaisesti. Osakkeesta maksetaan valtuutuksen mukaisena ajanjaksona vähintään matalin osakkeesta pyydetty markkinahinta ja korkeintaan sen suurin markkinahinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä.

Takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt BNP Paribas Exanen osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.

Sammon edellinen omien osakkeiden osto-ohjelma päättyi 25.3.2022. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä yhtiöllä on hallussaan 17 128 505 Sammon A-osaketta kyseisestä, 4.10.2021 alkaneesta osto-ohjelmasta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 3,08 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

SAMPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Maria Silander

viestintäpäällikkö, mediayhteydet

puh. 010 516 0031