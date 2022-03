La santé mentale, une priorité pour TOUGO en avril!

MONTRÉAL, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant le mois d’avril, TOUGO convie les municipalités et les communautés locales des quatre coins du Québec à inciter leur population à profiter de leurs services et infrastructures afin d’améliorer son bien-être. Pour les soutenir, TOUGO propose un dossier spécial Se sentir bien dans sa ville à montougo.ca.



Du contenu original pour activer sa santé

Alors que TOUGO s’attelait l’an dernier à lancer son tout premier dossier spécial mettant en vedette l’activité physique, elle récidive à nouveau ce printemps dans le but de mettre en lumière cette fois-ci le bien-être psychologique. Pour le mois, un dossier Se sentir bien dans sa ville sera proposé sur le site montougo.ca afin d’inviter les gens à profiter des services et des infrastructures qu’offre leur ville pour accroître leur mieux-être. Des suggestions d’activités, une trousse spéciale pour monter un circuit zen, des articles et davantage d’outils seront offerts gratuitement pour permettre aux municipalités de réaliser des activités qui sauront plaire à leurs citoyens.

« Alors que l’importance d’une bonne santé psychologique au maintien de la santé globale n’est plus à prouver, les municipalités disposent, quant à elles, de plusieurs leviers pour influer sur le bien-être de leur population. Leur programmation saisonnière d’activités des villes et villages, de même que leurs parcs et leurs infrastructures, sont des composantes qui contribuent à la santé des citoyens, et constituent donc des alliés incontournables pour les Québécois. D’où l’importance de les soutenir, tout en faisant rayonner les initiatives déployées par les villes et les communautés locales pour aider leurs citoyens à prendre soin d’eux! », soutient Guy Desrosiers, président-directeur général de Capsana.

Un concours et des outils interactifs

Pendant le mois d’avril, le concours La grande détente, présenté par le réseau Ôrigine artisans hôteliers, sera proposé à montougo.ca afin d’encourager la population à découvrir et à utiliser les services et les infrastructures santé de leur région. Il offrira aux trois personnes gagnantes un séjour de deux nuitées d’une valeur de 1 000 $ chacun (valeur totale de 3 000 $). Également, plusieurs outils promotionnels téléchargeables conçus sur mesure pour les municipalités sont disponibles à montougo.ca/municipalites pour les aider à promouvoir le dossier spécial Se sentir bien dans sa ville.

À propos de TOUGO

TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations, d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à poser au quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement. Réalisé par Capsana en partenariat avec le gouvernement du Québec et avec la participation d’IGA, de la Sun Life et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), TOUGO bénéficie d’une équipe d’experts et de collaborateurs, dont l’Observatoire de la prévention de l’Institut de Cardiologie de Montréal et Mouvement Santé mentale Québec. Pour en savoir plus, visitez montougo.ca.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Sa mission est d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca.

Renseignements:

Sophie Maisonneuve

Chargée de projet, TOUGO

Capsana

smaisonneuve@capsana.ca