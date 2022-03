Le temps presse pour le réseau électrique vert du Canada

English French

OTTAWA, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport indique que la question de l’électrification du Canada doit passer de la discussion à l’action afin de réaliser le plan du gouvernement du Canada visant à rendre le réseau électrique canadien vert d’ici 2035.



Le quatrième rapport annuel d’Électricité Canada intitulé « État de l’industrie canadienne de l’électricité » précise que, dans le cadre de l’initiative gouvernementale visant à atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050, on demande aux fournisseurs d’électricité du Canada d’apporter des améliorations substantielles au réseau électrique canadien afin que celui-ci produise deux à trois fois la quantité d’électricité nécessaire au Canada pour devenir carboneutre. De plus, le gouvernement a fixé un objectif pour que le réseau canadien soit carboneutre d’ici 2035, soit dans 13 ans seulement. Tout cela contribue à rendre plus urgents à la fois les investissements nécessaires et la mise en place de politiques adéquates.

Le rapport souligne que, bien que le gouvernement fédéral ait annoncé des objectifs et des engagements ambitieux, le secteur de l’électricité attend toujours des détails importants qui lui permettront de commencer à construire l’infrastructure nécessaire pour atteindre son objectif en 2035. Dans un récent document de travail, le gouvernement a surtout soulevé des questions sur la façon dont il pourrait façonner les politiques futures, amorçant ainsi de nouvelles discussions à un moment où les fournisseurs d’électricité ont désespérément besoin de commencer à construire.

Le rapport mentionne également la nécessité de développer les nouvelles technologies, de soutenir la recherche et de moderniser les règles qui régissent l’industrie.

Le rapport est disponible sur le site Web d’Électricité Canada et sera présenté le 30 mars dans le cadre du GLOBE Forum 2022 qui se tiendra à Vancouver.

CITATION :

« Grâce à la politique canadienne de carboneutralité, le pays s’engage à ne plus dépendre des combustibles fossiles d’ici 2050. Pour y parvenir, nous avons besoin d’un réseau électrique non polluant dont la production aura doublé d’ici 2035. Cependant, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que le réseau devienne soudainement plus écologique. Bien que le Canada ait l’avantage de posséder déjà l’un des réseaux électriques les plus propres au monde, il lui reste encore beaucoup de choses à planifier et à construire, et ce, dans les plus brefs délais. Les fournisseurs d’électricité du Canada sont prêts à se mettre au travail. »

Francis Bradley, PDG d’Électricité Canada



