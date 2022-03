Le Marché Central, la destination de choix pour le magasinage à Montréal, ajoute une succursale Walmart à la fine pointe de la technologie avec un accent sur la durabilité

MONTREAL, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Marché Central, l’un des plus importants mégacentres du Canada et la première destination de magasinage à valeur ajoutée de Montréal, a confirmé la construction d’une nouvelle succursale Supercentre, Walmart Canada, à la fine pointe de la technologie d’une superficie de 140 000 pieds carrés. Cette dernière comprend des caractéristiques durables et 125 000 pieds carrés en toit vert.



L’ouverture est prévue à l’été 2023. Walmart Canada se joindra aux 60 locataires du Marché central — côtoyant des entrepôts de marques, des détaillants de services et des locataires de grand format — dans ce qui sera la sixième phase de commerces de détail du centre commercial, situé sur les 30 acres de terrain adjacents qui ont été débloqués par Groupe immobilier QuadReal aux fins de construction. Actuellement, le mégacentre commercial urbain et ouvert, situé au cœur de Montréal, comprend cinq phases de commerces de détail sous la forme de 16 bâtiments de style campus équivalant à une superficie locative brute (SLB) de plus d’un million de pieds carrés.

« Nous sommes très heureux d’ajouter Walmart Canada à notre offre de vente au détail au Marché Central, en particulier avec un partenaire qui partage l’engagement de QuadReal envers la responsabilité environnementale par les toits verts ainsi que la réduction et la gestion des déchets », a déclaré Andy Clydesdale, vice-président à la direction, Groupe immobilier QuadReal. « Notre objectif avec l’expansion de la phase 6 du Marché Central est de renforcer l’offre axée sur la valeur, d’améliorer la synergie avec les locataires et de consolider la position dominante du Marché Central à Montréal et au Canada. Walmart est au cœur de cette stratégie de vente au détail. »

Le nouvel emplacement de Walmart Canada fait partie d’un des investissements majeurs de l’entreprise dans le marché montréalais, qui comprend des rénovations de magasins axées sur la durabilité. Les nouvelles caractéristiques de la succursale Walmart Supercentre au Marché central comprendront :

Un réfrigérant naturel pour les unités de réfrigération en magasin fonctionnant avec système de réfrigération au CO2 transcritique.

Éclairage DEL avec commandes d’éclairage avancées dans toute la succursale, la réserve et les bureaux.

Lavabos, urinoirs et toilettes à très faible débit

Contenu recyclé dans les matériaux de construction et finitions à faible émission de COV.

Les plans durables de Walmart Canada pour sa succursale compléteront ceux du Groupe immobilier QuadReal pour le lieu de magasinage, notamment :

Mise en place de jardins pluviaux dans l’aire de stationnement pour gérer l’eau sur place (biorétention).



Revégétalisation du site pour la réduction de l’effet d’îlot de chaleur (biodiversité).



Priorisation des modes de déplacement actifs par des parcours piétonniers sûrs et continus ainsi que la mise en place d’un réseau cyclable (mobilité active).



Intégration de bornes de recharge supplémentaires pour véhicules électriques.



« Montréal est un marché extrêmement important pour nous et nous sommes excessivement heureux d’élargir notre offre au Québec et d’offrir encore plus d’options d’achat à nos clients », a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président régional de Walmart Canada pour le Québec. « Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et cet investissement montre que nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos bas prix quotidiens. De plus en plus de Québécois choisissent de magasiner avec nous en ligne en profitant du service de cueillette à l’auto et cette succursale unique permettra à nos associés de mieux servir les familles occupées pour leur faire gagner du temps et économiser de l’argent », a ajouté Ballereau. « Nous avons conçu cette succursale avec plusieurs caractéristiques durables parce que l’objectif de Walmart est de limiter son empreinte écologique le plus possible. Nous sommes impatients de l’ouvrir l’an prochain alors que nous continuons notre croissance au Québec. »

Grâce à sa conception moderne, la nouvelle succursale servira tous les clients de Walmart Canada, qu’ils choisissent de faire leurs achats en magasin ou en ligne à Walmart.ca. Walmart embauchera environ 300 associés pour travailler à l’emplacement du Marché Central et investira environ 20 millions de dollars dans le projet.

Cet investissement majeur dans une nouvelle succursale est un élément essentiel des plans de Walmart visant à mieux servir les Montréalais tout en renforçant son engagement envers ses clients québécois. Walmart croit en son avenir au Québec et cette annonce est l’une des façons dont elle investit pour sa croissance.

Walmart Canada est fière d’investir à Montréal pour renforcer sa forte présence au Québec avec 71 succursales et plus de 14 500 associés à l’échelle de la province.

À propos du Marché Central

Avec 60 locataires, le Marché Central est un mégacentre urbain et ouvert qui est bien situé dans le marché montréalais. Ce dernier compte une solide liste de locataires nationaux tels que Costco, Réno-Dépôt, les marques TJX et Bureau en gros. Le centre est composé de cinq phases de vente au détail sous la forme de 16 bâtiments de style campus. Un terrain supplémentaire de 30 acres a été débloqué pour la construction de nouveaux édifices.

À propos du Groupe immobilier QuadReal

Le Groupe immobilier QuadReal, dont le siège social est situé à Vancouver (C.-B.) est une société mondiale d’investissement, d’exploitation et de développement immobiliers. QuadReal gère des actifs 67,1 milliards de dollars. Depuis sa fondation au Canada en tant que société d’exploitation immobilière à service complet, QuadReal a élargi ses capacités d’investissement en actions et en dettes sur les marchés public et privé. QuadReal investit directement, par des partenariats programmatiques et par l’intermédiaire de sociétés d’exploitation dans lesquelles elle détient une participation.

QuadReal cherche à générer de solides rendements d’investissement tout en créant des environnements durables qui apportent de la valeur aux personnes et aux communautés qu’elle sert. Maintenant et pour les générations à venir.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l’échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes. Walmart Canada se classe parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l’une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d’éthique et d’intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Pour de plus amples informations, visitez walmartcanada.ca et consultez les pages Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

Contact:

Melissa Evans

Senior Vice President, Retail and Mixed Use, National Marketing QuadReal Property Group

416.904.5851

melissa.evans@quadreal.com

Steeve Azoulay

Directeur principal, Affaires publiques

Walmart Canada

steeve.azoulay@walmart.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0200420-965e-4ebb-8c46-3bb83f0b6de8