Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2021 tilinpäätös ESEF-muodossa, vuosikertomus vuodelta 2021 sekä selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportti vuodelta 2021 on julkaistu

Keskisuomalainen Oyj, tilinpäätös ja toimintakertomus, pörssitiedote, 30.3.2022 klo 15.30

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 on julkaistu eurooppalaisen yhtenäisen sähköisen raportoinnin (European Single Electronic Format eli ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Keskisuomalainen Oyj:n laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiöltä.

Keskisuomalainen Oyj:n selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportti vuodelta 2021 on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportti on laadittu soveltuvin osin Global Reporting Initiative (GRI) -standardin mukaisesti.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

