Converge Technology Solutions Corp. ernennt Richard Lecoutre zum Chief Financial Officer

TORONTO und GATINEAU, Quebec, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder das „Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, die Ernennung von Richard Lecoutre in das Senior Leadership Team des Unternehmens als Chief Financial Officer bekannt zu geben.



Herr Lecoutre ist derzeit als Finance Director bei Softcat PLC tätig, wo er für den Finanzbereich verantwortlich ist. Während seiner Anstellung bei Softcat war Herr Lecoutre maßgeblich am Börsengang des Unternehmens im Jahr 2015 beteiligt und steigerte die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 3,1 Milliarden Pfund. Herr Lecoutre verfügt über langjährige Erfahrung als Führungskraft im internationalen Finanzumfeld, welche er unter anderem in leitenden Finanzpositionen bei Volex plc und Genus plc sammeln konnte. Herr Lecoutre stößt nach Ablauf seiner Kündigungsfrist bei Softcat in der zweiten Hälfte des 3. Quartals zu Converge.

„Ich freue mich, bald dem fantastischen Converge-Team anzugehören und es bei der weiteren Umsetzung der Expansionsstrategie zu unterstützen“, so Richard Lecoutre. „Zusätzlich zu den Möglichkeiten für ein durch Fusionen und Übernahmen bedingtes Wachstum ist Converge auch gut für ein erhebliches organisches Wachstum aufgestellt. Dies wird durch die technischen Fähigkeiten des Unternehmens zur Lieferung erstklassiger IT-Lösungen in einem sich ständig verändernden Umfeld und durch seine starke Kultur ermöglicht.“

„Wir freuen uns sehr, Richard als CFO in der Converge-Familie willkommen zu heißen“, sagte Shaun Maine, CEO von Converge. „Richards herausragende Erfahrungen bei der Schaffung und Unterstützung von Wachstum, zusammen mit seiner weitreichenden Erfahrung im internationalen Finanzbereich, sind ein großer Gewinn für Converge, da wir sowohl unsere globale Expansion als auch unsere Entwicklung als weltweit agierendes Unternehmen fortsetzen werden.“

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.