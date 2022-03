Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Dennis Nordfjeld Nielsen har meddelt Banken, at han ønsker at fratræde sin stilling og dermed at udtræde af Totalbankens bestyrelse med virkning fra den 16. maj 2022.

I overensstemmelse med reglerne om suppleanter for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder Claus Lyngbakke-Hellesøe i valgperioden, der udløber i 2025.

