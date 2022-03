Leon Langlais est nommé Directeur Produit pour la région APAC de Genetec

English French

MONTRÉAL, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui la nomination de Leon Langlais au poste de Directeur Produit pour la région APAC.



À ce poste nouvellement créé, Léon Langlais sera chargé de définir la vision stratégique des produits et services de l’entreprise, et s'assurera que les offres Genetec répondent bien aux besoins de la région APAC. Basé à Singapour et travaillant en étroite collaboration avec le Directeur général de la région, Daniel Lee, et toute l’équipe APAC, Leon Langlais fera la liaison avec le siège social et jouera un rôle stratégique dans l’alignement des priorités régionales sur les principaux objectifs de l’entreprise.

Avant d’occuper ce nouveau poste, Leon Langlais était Vice-président des groupes Produits d'infrastructure chez Genetec. Il apporte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la sécurité physique, ayant occupé des postes stratégiques de marketing produit, d’ingénierie, de gestion de produits et de direction générale dans les domaines du contrôle d’accès, de la détection d’intrusion et de la vidéosurveillance.

« Nous connaissons une forte croissance en région APAC et, grâce à la nomination de Leon, nous mettons en place l’infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients dans cette région essentielle à nos activités », déclare Guy Chenard, Directeur commercial chez Genetec Inc.

Le marché exprime une demande toujours plus vive pour des solutions professionnelles et puissantes de sécurité physique sur IP et de business intelligence, et c'est pourquoi Genetec a connu une croissance rapide dans la région APAC au cours des dernières années. Avec des clients phares tels que l’aéroport Changi de Singapour, l’Autorité des transports publics d’Australie-Occidentale, l’aéroport Gimpo de Séoul et bien d’autres, la société poursuit son expansion rapide dans la région et cherche à renforcer son équipe mondiale de 1 600 collaborateurs talentueux.

