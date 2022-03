La Fondation Temerty entre dans l'histoire avec un don de 10 millions de dollars à FRDJ, le don le plus important pour la recherche sur le diabète de type 1 au Canada

English French

TORONTO, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- James et Louise Temerty ont pris un engagement transformationnel de 10 millions de dollars pour aider à financer les efforts de FRDJ visant à trouver une guérison au diabète de type 1 (DT1). L'investissement de la famille par le biais de la Fondation Temerty représente le don le plus important ayant jamais été versé à la recherche sur le DT1 au Canada. Ce don extraordinaire survient 100 ans après que Banting et Best aient sauvé des millions de vies grâce à la découverte de l'insuline, célébrée comme le cadeau du Canada au monde.



« Les mots nous manquaient pour exprimer notre gratitude et notre jubilation lorsque la fondation Temerty a pris son engagement envers FRDJ », déclare Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ. « L'espoir que ce don apportera à notre communauté du diabète de type 1 n'a pas de prix. L'incroyable don des Temerty accélérera le rythme de la recherche et contribuera à inspirer et à rallier les Canadiens et les Canadiennes autour de notre vision audacieuse d'un monde sans cette maladie implacable. »



James et Louise Temerty sont des leaders philanthropiques désintéressés et des sympathisants de longue date d'un large éventail de causes qui améliorent la vie au Canada et dans le monde. Leur présence dans le domaine des soins de santé est particulièrement vaste - le nom des Temerty est synonyme de promotion de la recherche médicale au Canada. Et toute découverte faite au Canada est susceptible de profiter aux personnes atteintes de DT1 dans le monde entier.

La famille Temerty souhaite inspirer d'autres personnes à aller de l'avant, et c'est pourquoi elle présente ce don comme un défi - en jumelant tous les dons jusqu'à 10 millions de dollars jusqu'au 31 mai 2022, versés à la Campagne pour accélérer de 100 millions de FRDJ et à l'événement Écrivons à nouveau l’histoire. En seulement 20 mois, la campagne de FRDJ a atteint 50 % de son objectif d'accélérer le rythme de la recherche sur le DT1.



Pour lancer publiquement cette Campagne, FRDJ fait preuve d'audace et entre dans l'histoire. Cinq personnes courageuses touchées par le DT1 vivront au sommet d’un mât porte-drapeau de 40 pieds pendant 100 heures à Vancouver, à Calgary, à deux emplacements à Toronto et à Montréal, du 4 au 8 avril 2022. Cent familles et personnes qui camperont dans tout le pays se joindront à eux par solidarité.



Lorsque James et Louise ont entendu parler de l'objectif d’Écrivons à nouveau l'histoire qui consiste à célébrer des découvertes canadiennes exceptionnelles et à rallier le pays pour créer un impact audacieux, ils se sont empressés non seulement de faire un don mais également de faire monter les enchères en lançant un défi équivalent.



« Nous espérons que notre don déclenchera d'autres investissements dans cette importante recherche qui repose sur les grandes découvertes canadiennes de l'insuline, des greffes d'îlots de Langerhans et des cellules souches pour trouver une guérison du diabète de type 1 », affirme James Temerty.

Le DT1 est une maladie auto-immune dans laquelle les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline, sont détruites. Il s'agit d'une maladie chronique qui requiert une prise en charge constante. L'insuline ne peut être administrée que par voie externe, et chaque jour il faut trouver un équilibre entre les taux de glycémie, l'alimentation, le repos et l'activité physique pour tenter d'échapper aux complications liées au diabète qui peuvent comprendre la cécité, les maladies rénales, le coma, voire la mort. Mais il y a de l'espoir. Nous vivons une période unique de progrès scientifique dans le domaine du DT1, une renaissance où la science prometteuse progresse à un rythme sans précédent. James et Louise Temerty sont à la tête d'un mouvement philanthropique destiné à marquer ce moment historique et à tirer parti de la rapidité de la recherche.

« L'histoire et l'expérience nous ont montré que le succès exige une vision audacieuse et une persévérance sans faille », déclare Louise Temerty. « Notre espoir, grâce à ce don, est que FRDJ mobilise la détermination des Canadiens et des Canadiennes pour favoriser des percées révolutionnaires dans la recherche sur le diabète de type 1. Nous encourageons les personnes de tout le pays à se joindre à nous en donnant par tous les moyens possibles afin d'appuyer la prochaine grande découverte sur le diabète. »



Le moment est venu de redoubler d'efforts pour aller au-delà de l'insuline. Nous devons nous appuyer sur le profond héritage de découvertes, de passion et de philanthropie du Canada en investissant dans les scientifiques canadiens et canadiennes qui tracent la voie vers une guérison. FRDJ et la Fondation Temerty invitent les Canadiens et les Canadiennes à doubler l’impact de leurs dons en se joignant à nous pour écrire à nouveau l'histoire. Pour en savoir plus, consultez canadacuresdiabetes.ca.

Au sujet de FRDJ



FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission vise à accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 3 milliards de dollars canadiens dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes atteintes de DT1. Notre personnel et nos bénévoles à travers le Canada ainsi que nos six sociétés internationals affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d'informations, consultez jdrf.ca.



Au sujet de la fondation Temerty

Depuis 1997, la Fondation Temerty a apporté un précieux appui philanthropique aux soins de santé, à l'éducation et à la culture à Toronto et au-delà. En 2021, Maclean's a désigné James et Louise Temerty comme « le premier nom de la philanthropie médicale » au Canada, ce qui honore leurs investissements extraordinaires dans la Temerty Faculty of Medicine de l'Université de Toronto, le Centre de toxicomanie et de santé mentale et le Sunnybrook Health Sciences Centre, pour n'en citer que quelques-uns. Les Temerty apportent également leur soutien au Musée royal de l'Ontario, au Conservatoire royal de musique, au Musée canadien pour les droits de la personne et à de nombreux programmes ukrainiens tels que Help Us Help, le Congrès ukrainien canadien et le Congrès mondial ukrainien. James a fondé l'Ukrainian Jewish Encounter (UJE) pour contribuer à une meilleure compréhension et à un plus grand respect mutuel entre Ukrainiens et Juifs. Ayant grandi en Ukraine et ayant des racines profondes dans son pays d'origine, James appuie actuellement la campagne Unite with Ukraine à travers le Congrès mondial ukrainien qui finance des équipements de protection et des fournitures médicales pour les combattants volontaires. James et Louise sont tous deux récipiendaires de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour les services rendus à leur communauté, et James a reçu l'Ordre du Canada en 2008.



Contact pour les médias :



Michelle van Vliet

Directrice nationale de marketing et communications

Tél. 514-803-0877

C. mvanvliet@jdrf.ca