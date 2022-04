Kutse üldkoosoleku veebiseminarile ja hääletusperioodi algus

AS Tallinna Sadam kutsub huvilisi osalema teisipäeval, 6. aprillil kell 14.00 toimuval üldkoosoleku veebiseminaril, kus nõukogu esimees Aare Tark, juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige / finantsjuht Andrus Ait ja nimetamiskomitee esimees Ando Leppiman teevad kokkuvõtte 2021. aastast, tutvustavad aktsionäride otsuste eelnõude sisu ning vastavad küsimustele.







Veebiseminarist võivad osa võtta kõik soovijad Worksup veebikeskkonna vahendusel klikkides siin lingil: https://worksup.com/app#id=TALLINNASADAM2022 . Veebiseminarile saab esitada küsimusi, saates need eelnevalt e-mailile investor@ts.ee hiljemalt seminari alguseks või veebiseminari ajal kirjalikult läbi Worksup rakenduse. Seminar toimub eesti keeles koos ingliskeelse sünkroontõlkega. Veebiseminar on kuni 12. aprillini järele vaadatav eelpooltoodud lingi kaudu Worksup keskkonnas ja edaspidi Tallinna Sadama youtube’i kanal i kaudu.



Sarnaselt eelnevale kahele aastale üldkoosolekut füüsilisel kujul ei toimu ja juhatus teeb ettepaneku aktsionäride otsuste hääletamiseks ilma koosolekut kokku kutsumata. Aktsionäride otsuste hääletamine algab 5. aprillil ja kestab kuni 25. aprillini (k.a), hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 4. aprillil 2022. a Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Veebiseminari esitlused, hääletussedel, hääletamise kord jm üldkoosoleku materjalid avaldatakse börsiteatena 4. aprillil kell 8.00 ja on sellest hetkest leitavad ka Tallinna Sadama veebilehel: https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek









Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.







Lisainfo:



Marju Zirel

Investorsuhete juht

Tel. +372 53 42 659

E-post: m.zirel@ts.ee