Uponor Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2022 klo 17.00

Uponor nimittää Jennifer Hauschildtin konsernin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Jennifer Hauschildt (s.1969) on nimitetty Uponorin henkilöstöjohtajaksi (Chief Human Resources Officer, CHRO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2022 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan henkilöstöjohtajana. Hänen asemapaikkansa on Minnesota, Yhdysvallat, ja hän raportoi Uponor Oyj:n toimitusjohtajalle Michael Rauterkusille.

Jennifer aloitti uransa Uponorilla vuonna 2014 Uponor North America -tytäryhtiön informaatioteknologiajohtajana. Ennen Uponoria Jennifer työskenteli 20 vuotta Thomson Reutersilla useissa henkilöstöhallinnon, osaamisen kehittämisen, monimuotoisuuden ja informaatioteknologian johtotehtävissä. Hänellä on matematiikan kandidaatin tutkinto ja MBA-tutkinto.

"Toivotan Jenniferin lämpimästi tervetulleeksi tähän uuteen rooliin Uponorin johtoryhmässä. Hän tuo rooliin erinomaiset organisointitaidot ja korkean suorituskyvyn kulttuurin kehittämistaidot sekä laajan kokemuksen henkilöstöhallinnosta. Olen iloinen, että löysimme hänet sisäisesti, mikä osoittaa vahvan sisäisen osaamistasomme. Hänen kykynsä ja johtajuutensa sopivat hyvin Uponorin People First -hankeen seuraavan vaiheen ajamiseen", sanoo Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus.

"Olen innoissani tästä uudesta roolista ja myös siitä, miten tärkeänä Uponor pitää People First -kulttuurin eteenpäin viemistä. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme, ja People First -hanke heijastaa tätä sitoutumista", sanoo Jennifer Hauschildt.

Uponorin johtoryhmään kuuluu 1.4.2022 alkaen:

Michael Rauterkus, toimitusjohtaja

Markus Melkko, talousjohtaja

Jennifer Hauschildt, henkilöstöjohtaja

Karsten Hoppe, johtaja, Talotekniikka – Eurooppa

Sebastian Bondestam, johtaja, Uponor Infra

John Reutter, väliaikainen johtaja, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka

Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

