Lectra : mise à disposition du Rapport financier annuel 2021

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. L'offre de Lectra donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, de la conception à la production, mais aussi le respect du marché et la tranquillité d'esprit qu'ils méritent. Créée en 1973, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 388 millions d'euros en 2021 et est cotée sur Euronext Paris (LSS).







En juin 2021, Lectra a acquis Gerber Technology, une société basée aux États-Unis et fondée en 1968. Comme Lectra, Gerber Technology développe des logiciels et des solutions d'automatisation pour la mode, l'automobile, l'ameublement et d'autres secteurs d'activité à travers le monde.







Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com