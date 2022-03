Resumé af FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

English Danish

COMPANY ANNOUNCEMENT NO. 7-2022

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2021 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2021 Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2021

b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2022

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Præsentation af vederlagsrapporten for 2021 til vejledende afstemning Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Forslag fra bestyrelsen

8.1 - Forslag til ændring af vederlagspolitik

8.2 - Forslag til ændring af vedtægter

8.3 – Egne aktier

Eventuelt

---------------------

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2021.

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2022.

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på kr. 3 pr. aktie blev vedtaget ved vejledende afstemning.

Ad. 5: Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2021.

Ad. 6: Generalforsamlingen genvalgte Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith), Anne Louise Eberhard, Ms. Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis til bestyrelsen. Yderligere blev Mads Nipper valgt til bestyrelsen. Vagn Ove Sørensen udtrådte af bestyrelsen.

Ad. 7: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 8.1: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om vedtagelse af ny vederlagspolitik.

Ad. 8.2: Forslag til forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen blev godkendt. Bemyndigelserne er forlænget til 30. marts 2027 med en samlet maksimal udstedelse af aktier på DKK 100.000.000.

Ad. 8.3: Bestyrelsens forslag omkring tilbagekøb af egne aktier indtil den næste ordinære generalforsamling blev godkendt.

Ad. 9: Intet under eventuelt.

Generalforsamlingens dirigent afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.06.



39,14% pct. af stemmerne og aktiekapitalen var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Tom Knutzen som formand og Mads Nipper som næstformand.





Kontakt:

Investor Relations

Jannick Lindegaard Denholt, +45 21 69 66 57, jli@flsmidth.com

Therese Möllevinge, +45 41 37 16 38, tmo@flsmidth.com

Mikkel Johansen, +45 23 30 29 50, mjoh@flsmidth.com

Media Relations

Rasmus Windfeld, +45 40 44 60 60, rwin@flsmidth.com





About FLSmidth

FLSmidth provides sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions that enable our customers to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and we are close to ~10,100 employees, present in more than 60 countries. In 2021, FLSmidth generated revenue of DKK 17.6 billion. MissionZero is our sustainability ambition towards zero emissions in mining and cement by 2030. FLSmidth works within fully validated Science-Based Targets, our commitment to keep global warming below 1.5°C and to becoming carbon neutral in our own operations by 2030. www.flsmidth.com

Vedhæftet fil