Winfarm : Des résultats annuels 2021 en forte progression. 2022 : une confiance réaffirmée dans un contexte exigeant incitant à la vigilance.

Loudéac, le 30 mars 2022





Des résultats annuels 2021 en forte progression

Croissance de +9,3% du chiffre d’affaires

Maintien d’une marge brute élevée et augmentation de la rentabilité

2022 : une confiance réaffirmée dans un

contexte exigeant incitant à la vigilance

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui des résultats annuels consolidés en forte progression pour l’exercice 2021.

Le Conseil d’administration du 30 mars 2022 a arrêté les comptes consolidés clos au 31 décembre 2021. Ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Les états financiers consolidé pour l’exercice 2021 sont disponibles sur le site internet de la société dans l’espace investisseurs.

Données consolidées, normes françaises,

Comptes audités en M€ 2021 2020 Δ Chiffre d’affaires 108,1 98,9 +9% Marge brute 36,1 33,2 +9% En % du chiffre d’affaires 33,5% 33,6% stable EBITDA 4,9 2,7 +81% En % du chiffre d’affaires 4,5% 2,7% +1,8 pt Dépenses de sponsoring et de droit à l’image 1 (0,2) (3,3) EBITDA ajusté2 5,1 6,0 -15% En % du chiffre d’affaires 4,7% 6,0% -1,3 pt Dotations aux amortissements et provisions (3,1) (2,3) ns Résultat d’exploitation 2,2 0,7 x 3,3 Résultat financier (0,1) (0,1) ns Résultat exceptionnel - 0,2 ns Impôt sur les bénéfices (0,7) (0,6) ns Quote part du résultat net des sociétés mise en équivalence 3 - 0,1 ns Résultat net part du groupe 1,4 0,5 x 2,8

CROISSANCE DE +9,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 108,1 M€, en croissance de +9,3% (+2,8% en croissance organique), intégrant BTN de Haas, acquis en juillet 2021, pour une contribution de 6,4 M€ sur l’exercice.

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 96,7 M€, en croissance de +13% par rapport à 2020.

WINFARM a notamment bénéficié de la poursuite du dynamisme des marchés de diversification du cheval et du paysage dont les ventes affichent des taux de croissance élevés sur l’année 2021, respectivement de +28% et +54%. Ces performances confirment le réservoir de croissance encore très important que recèlent ces marchés alors qu’elles avaient déjà enregistré des progressions fortes sur les précédents exercices, respectivement de +23% et +42% en 2019, et de +33% et +88% en 2020.

L’activité Agronutrition (9% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Alphatech, affiche un chiffre d’affaires de 9,8 M€, en retrait conjoncturel sur l’exercice, pénalisée notamment par le contexte sanitaire avec des mesures contraignantes pour les échanges commerciaux hors de France. Pour rappel, Alphatech réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international.

L’arrivée d’une nouvelle direction opérationnelle au 1er semestre 2021 au sein d’Alphatech a impulsé une nouvelle dynamique qui s’est déjà illustrée par une croissance à deux chiffres des ventes réalisées au cours des deux derniers mois de l’année et qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.

AUGMENTATION SOUTENUE DE LA MARGE BRUTE ET DE LA RENTABILITE

La hausse de l’activité s’est traduite par la progression de la marge brute de +9%. Elle ressort à

36,1 M€ et représente 33,5% du chiffre d’affaires 2021 contre 33,6% en 2020. Dans un contexte d’inflation généralisée des coûts des matières premières, cette performance illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats enregistrées sur la période.

L’EBITDA du pôle Agrofourniture progresse de +58% à 6,8 M€, soit une marge d’EBITDA de 7,0% (+2 points), sous l’effet conjugué de la réduction des dépenses de sponsoring et de droits à l’image, de la contribution de BTN de Haas, acquis en juillet 2021, à hauteur de 702 K€, d’une hausse du panier moyen sur les marchés de diversification du cheval et du paysage et d’une maîtrise des effectifs.

L’EBITDA du pôle Agronutrition résiste, dans un contexte de repli de l’activité, et s’élève à 0,7 M€ contre 0,4 M€ en 2020, représentant une marge d’EBITDA de 7,3% sur l’exercice.

Au global, l’EBITDA consolidé ressort en forte progression de +81% à 4,9 M€, représentant 4,5% des ventes de l’exercice 2021 contre 2,7% en 2020 (6,0% de marge d’EBITDA ajusté en 2020, si on intègre les dépenses de sponsoring et de droits à l’image à hauteur de 3,3 M€ en 2020, dont le contrat s’est arrêté fin 2020).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 3,1 M€, le résultat d’exploitation est multiplié par plus de 3 à 2,2 M€ contre 0,7 M€ en 2020.

En comptabilisant le résultat financier à hauteur de 0,1 M€ et la charge d’impôt de 0,7 M€, le résultat net part du groupe est multiplié par 2,8 à 1,4 M€ contre 0,5 M€ en 2020.

UNE STRUCTURE FINANCIERE RENFORCEE

Au 31 décembre 2021, la société affiche des capitaux propres de 22,7 M€ pour un endettement financier de 21,8 M€ (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires), en diminution de 2,3 M€ par rapport à 2020.

La trésorerie s’établit à 12,2 M€ intégrant le produit de l’exercice de l’option de surallocation lié à la levée de fonds réalisée en décembre 2020 dans le cadre de l’introduction en bourse de la société.

UNE CONFIANCE REAFFIRMEE EN 2022 DANS UN CONTEXTE EXIGEANT INCITANT A LA VIGILANCE

Le début d’année 2022 se caractérise par une poursuite de la hausse du coût des matières premières ce qui incite WINFARM à la plus grande vigilance. En 2021, si WINFARM est parvenu à répercuter l’ensemble des hausses de tarif d’achats sur ses prix de ventes, une poursuite prolongée de ces hausses en 2022 pourrait pénaliser ponctuellement les marges du Groupe.

Hors ces éléments conjoncturels, WINFARM réaffirme sa confiance dans l’atteinte d’une nouvelle année de croissance en 2022.

Pour y parvenir, WINFARM s’appuiera sur la relance de son activité d’Agronutrition, forte d’une nouvelle direction arrivée en 2021, et de la mise à disposition de nouveaux moyens commerciaux pour adresser 3 nouvelles régions à l’international : Asie du Sud Est, Latam et Moyen Orient.

Par ailleurs, WINFARM compte lancer au 1er semestre 2022, la construction d’une extension de l’usine de compléments alimentaires, pour un montant d’investissement total de 3,5 M€ et qui contribuera à l’activité nutrition à compter du second semestre 2023.

Sur l’activité d’Agrofourniture, WINFARM poursuivra sa stratégie de conquête volontaire en élargissant sa base de clients, notamment en adressant de nouveaux segments de marché comme les céréaliers, en augmentant le panier moyen par une personnalisation accrue des offres en ligne et en capitalisant sur ses filiales en Belgique et aux Pays-Bas pour conquérir de nouveaux marchés à l’International, et notamment en Flandres.

Après le succès de l’acquisition de BTN de Haas en 2021, WINFARM entend poursuivre sa stratégie de croissance externe, notamment à l’international qui présente des opportunités à fort potentiel, mais également en France en vue de consolider ses positions.

A plus long terme, le Groupe réitère ainsi ses objectifs qui visent à atteindre à l’horizon 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 Le Groupe a sponsorisé une équipe de cyclisme professionnelle dans le cadre d’un contrat de 3 ans. En 2020, WINFARM a communiqué sur un EBITDA ajusté, retraité de ces coûts, aux fins de présenter la performance économique du Groupe sans prendre en compte ces dépenses spécifiques. A compter de 2021, le contrat de sponsor titre est devenu un contrat de partenariat et le Groupe a décidé de revenir à un EBITDA sans retraitement.

2 EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

3 Participation de 22% dans Pineau Cycling Evolution (équipe cycliste) cédée le 25/06/2020

