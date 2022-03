Atari : SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’ATARI D’UN MONTANT DE 12,5 M€

English French

SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’ATARI

D’UN MONTANT DE 12,5 M€

Paris - le 30 Mars 2022 – Atari (la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires lancée le 15 mars 2022.

Le produit de l’augmentation de capital sera utilisé pour renforcer la structure financière de la Société par le remboursement des comptes courants des actionnaires, l’apurement de son fonds de roulement par le paiement de ses dettes court termes et permettra de disposer de la flexibilité financière permettant de déployer de nouveaux leviers de croissance.

À l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 28 mars 2022, le montant final brut de l’augmentation de capital (dont 765 068,57 euros de nominal et 11 782 055,98 euros de prime d’émission) s’élève à 12 547 124,56 euros et se traduit par l’émission de 76 506 857 actions nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), au prix de souscription unitaire de 0,1640 euro.

La demande totale s’est élevée à 19,7 millions d’euros :

54 467 838 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 71,2 % des actions nouvelles à émettre ; et





la demande à titre réductible a porté sur 65 719 365 Actions Nouvelles et sera donc partiellement allouée à hauteur de 22 039 019 Actions Nouvelles, représentant 28,8 % des Actions Nouvelles à émettre.





Conformément à son engagement, Irata LLC, le principal actionnaire de la Société (« Irata ») a souscrit à l’augmentation de capital, en numéraire et par compensation de créance, par exercice de droits préférentiels de souscription à titre irréductible pour un montant de 2 712 652,8 euros, ainsi qu’à titre réductible pour un montant de 2 408 068,6 euros, soit un montant total de 5 120 721,4 euros et un nombre de 31 223 911‬ Actions Nouvelles

Après la réalisation de l’augmentation de capital, Irata détient désormais 21,37% du capital d’Atari .

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment C) interviendront le 1er avril 2022. Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront donc négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR0014008D33). À l’issue de l’augmentation de capital, le capital social s’élèvera à 3 825 342,86 euros et sera composé de 382 534 286‬ actions d’une valeur nominale de 0,01 euro par action.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social d’Atari après la réalisation de l’augmentation de capital est détaillée dans le tableau ci-après :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Irata LLC (1) 81 733 163 21,37% Actions auto-détenues 0 0% Public (2) 300 801 123 78,63% Total 382 534 286 100,00%

(1) Irata LLC est la société holding détenue par Wade Rosen, Président-Directeur Général de la Société au 30 mars 2022.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société.

Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.atari-investisseurs.fr/) et sur le site Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org). Les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du Prospectus et n’ont été ni examinées ni approuvées par l’AMF.

-----

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateformes. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémonique ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

