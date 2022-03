French English

30 mars 2022

Renouvellements et nomination au sein du Conseil d’administration d’Edenred, proposés à l’Assemblée générale du 11 mai 2022

Sur proposition du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, le Conseil d’administration d’Edenred a arrêté les propositions de renouvellements et de nomination d’administrateurs qui seront soumis à l’Assemblée générale d’Edenred, prévue le 11 mai 2022.

Les renouvellements des mandats d’administrateur de Monsieur Bertrand Dumazy, Madame Maëlle Gavet et Monsieur Jean-Romain Lhomme seront proposés, pour une durée de quatre ans. Il sera également proposé la nomination de Monsieur Bernardo Sanchez Incera, pour une durée de quatre ans.

Monsieur Bertrand Dumazy, Président-directeur général et administrateur depuis 2015, sera proposé pour un nouveau mandat d’administrateur. Monsieur Bertrand Dumazy, de nationalité française, a une connaissance approfondie des marchés internationaux sur lesquels le Groupe intervient. Il est un acteur clé de la transformation digitale profonde et rapide des métiers d’Edenred. Ses compétences managériales exercées dans plusieurs entreprises mondiales continuent d'être fondamentales pour le développement du Groupe.

Le Conseil d’administration a prévu, dans l’hypothèse du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée générale, de confirmer Monsieur Bertrand Dumazy dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général d’Edenred.

Madame Maëlle Gavet, administratrice indépendante depuis 2014 et membre du Comité des engagements, sera proposée pour un nouveau mandat. Madame Maëlle Gavet, de nationalité française, dispose de compétences approfondies en matière de plateformes digitales. Elle intervient depuis plus de 15 ans dans les domaines technologiques et digitaux et a une excellente connaissance du marché aux États-Unis. Elle apporte au Conseil d’administration d’Edenred ses connaissances et son expertise sur ces sujets qui s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du Groupe.

Monsieur Jean-Romain Lhomme, administrateur indépendant depuis 2013 et membre du Comité d’audit et des risques, sera proposé pour un nouveau mandat. Monsieur Jean-Romain Lhomme, de nationalité française, a développé des compétences fortes en matière d’investissements et de gestion d’actifs. Il dispose d’une très bonne connaissance des métiers d’Edenred et il apporte au Conseil d’administration son expertise en matière de gestion d’actifs et d'investissements en technologie.

Monsieur Bernardo Sanchez Incera sera proposé pour un mandat d’administrateur indépendant. Monsieur Bernardo Sanchez Incera, de nationalité espagnole, présente une expérience internationale et managériale notamment dans les domaines bancaires, du crédit et de la distribution. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Coface SA. Il a intégré Société Générale en 2009 où il a exercé les fonctions de Directeur général délégué de janvier 2010 à mai 2018. Auparavant, ce dernier a été Directeur général exécutif du groupe Monoprix de 2004 à 2009, Directeur général exécutif de Vivarte de 2003 à 2004, Président de LVMH Mode et Maroquinerie Europe de 2001 à 2003 et Directeur international au sein du groupe Inditex de 1999 à 2001. Bernardo Sanchez Incera a par ailleurs exercé les fonctions de Directeur général de Zara France entre 1996 et 1999 après avoir été administrateur délégué de la Banca Jover Espagne de 1994 à 1996 et conjointement Directeur et administrateur du Crédit Lyonnais en Belgique de 1992 à 1994. Il a débuté sa carrière en tant qu’exploitant d’entreprises et Directeur adjoint du centre d’affaires de La Défense au Crédit Lyonnais à Paris de 1984 à 1992. Titulaire d’un MBA de l’INSEAD, M. Bernardo Sanchez-Incera est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et titulaire d’une maîtrise et d’un DESS d’Économie.

L’ensemble de ses compétences et de son parcours ainsi que son expérience de la gouvernance des sociétés cotées sont donc des atouts pour le Conseil d’administration de la Société.

Par ailleurs :

les mandats d’administrateurs indépendants depuis 2010 de Messieurs Jean-Paul Bailly et Gabriele Galateri di Genola arriveront à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 11 mai 2022. Au vu de la limite d’âge statutaire et de la perte de la qualité d’administrateur indépendant à compter de la douzième année prévue par le Code AFEP-MEDEF, Messieurs Jean-Paul Bailly et Gabriele Galateri di Genola ne seront pas proposés en renouvellement. Le Conseil d’administration les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur contribution depuis 2010 aux travaux du Conseil d’administration et des Comités du Conseil dont ils ont été membres ;

le Comité social et économique d’Edenred a renouvelé Monsieur Jean-Bernard Hamel dans ses fonctions d’administrateur représentant les salariés, ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d’administration sera composé de 12 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comportera 5 femmes nommées par l’Assemblée générale (soit 50% de ses membres nommés par les actionnaires) et le taux d’administrateurs indépendants sera de 80% (8/10) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les administrateurs représentant les salariés.

Enfin, concernant les fonctions d’administrateur référent et de Vice-Président du Conseil d’administration, il est précisé qu’au regard des critères d’indépendance retenus par le Conseil d’administration et issus du Code AFEP-MEDEF, Madame Françoise Gri ne sera plus considérée comme indépendante à compter de juin 2022 puisqu’elle sera administrice depuis plus de 12 ans. Le Conseil d’administration a décidé de nommer en remplacement Monsieur Dominique d’Hinnin (administrateur indépendant depuis 2017) aux fonctions d’administrateur référent et de Vice-Président du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 11 mai 2022.

