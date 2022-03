Marie Brizard Wine & Spirits: Aymeric de Beauvillé succède à Georges Graux en tant que membre du Conseil d’administration et Président de Marie Brizard Wine & Spirits

French English

Charenton-le-Pont, le 30 mars 2022

Aymeric de Beauvillé succède à Georges Graux en tant que membre du Conseil d’administration et Président de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS – la « Société ») annonce que son Conseil d’administration, dans sa séance du 30 mars 2022, a pris acte de la décision de Monsieur Georges Graux de faire valoir ses droits à la retraite et de sa démission de ses fonctions de Président et de membre du Conseil à compter de ce jour.

Après avis du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’administration a décidé de coopter ce jour Monsieur Aymeric de Beauvillé en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Georges Graux pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir (soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024).

La cooptation de Monsieur Aymeric de Beauvillé sera soumise à la ratification des actionnaires de la Société lors de la prochaine assemblée générale.

Les administrateurs ont également décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur Aymeric de Beauvillé en qualité de Président du Conseil d’administration de la Société.

Monsieur Aymeric de Beauvillé dispose d’une très solide expérience acquise dans des postes de direction au sein de sociétés de premier plan, d’abord dans le groupe Martini puis chez Compagnie Française des Grands Vins, premier opérateur en France dans le secteur des vins effervescents, dont il a pris la direction générale pendant 17 ans après avoir occupé divers postes opérationnels. Parallèlement, Monsieur Aymeric de Beauvillé a été Président de la FFVA (Fédération Française des Vins d’Apéritif), qui regroupe les vins aromatisés, les grandes marques de Porto et les vins effervescents.

Par cette nomination, le Conseil d'administration fait le choix d’une personnalité aux qualifications reconnues dans des domaines représentant de forts enjeux pour la Société tout en maintenant l’équilibre actuel des compétences parmi ses membres.

Le Conseil d’administration tient à remercier Monsieur Georges Graux de son profond engagement pour Marie Brizard Wine & Spirits.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

